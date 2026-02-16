Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο πλαίσιο των νοκ άουτ του Champions League, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 22:00. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσθέτει η παρουσία του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος ταξιδεύει στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά τη συνάντηση.

Ο 58χρονος Σλοβένος, που τον Σεπτέμβριο συμπληρώνει δέκα χρόνια στην προεδρία της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, φαίνεται αποφασισμένος να συνδυάσει την παρακολούθηση του αγώνα με συναντήσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου, μεταξύ αυτών και με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.

Στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων, που διεξήχθη στις 20 Ιανουαρίου για την 7η αγωνιστική της League Phase, είχε παραβρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ενισχύοντας την σημασία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση.