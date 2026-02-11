Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το εγχείρημα, η «βασίλισσα» είχε απομείνει η μοναδική μεγάλη δύναμη που συνέχιζε να στηρίζει το πρότζεκτ. Τελικά, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, αφήνοντας πίσω το φιλόδοξο – αλλά αμφιλεγόμενο – σχέδιο που είχε παρουσιαστεί πριν από πέντε χρόνια.

Με κοινή κατεύθυνση τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σε συμφωνία με την UEFA και την EFC, κλείνοντας παράλληλα και τα ανοιχτά νομικά μέτωπα που σχετίζονταν με τη Super League.

Στην επίσημη ανακοίνωση επισημαίνεται πως η συμφωνία επιτεύχθηκε «για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου», με σεβασμό στην αθλητική αξία και έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων. Παράλληλα, γίνεται λόγος για βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Με αυτή την εξέλιξη, το κεφάλαιο της European Super League κλείνει οριστικά, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις σχέσεις των μεγάλων συλλόγων με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.