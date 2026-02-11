Δημοφιλή
Ιστορική πρόκριση για τον ΟΦΗ: Τρίτη επαρχιακή ομάδα με δύο σερί τελικούς Κυπέλλου
Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Με τη νίκη 1-0 επί του Λεβαδειακού στη Βοιωτία και σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο, οι Κρητικοί «σφράγισαν» την παρουσία τους στον μεγάλο τελικό για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Το «χρυσό» γκολ σημείωσε ο Λαμπρόπουλος λίγο πριν […]
Η Ρεάλ Μαδρίτης αποσύρεται από την European Super League – Συμφωνία με την UEFA και οριστικό «ναυάγιο»
Λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το εγχείρημα, η «βασίλισσα» είχε απομείνει η μοναδική μεγάλη δύναμη που συνέχιζε να στηρίζει το πρότζεκτ. Τελικά, οι Μαδριλένοι αποφάσισαν να ακολουθήσουν την ίδια πορεία, αφήνοντας πίσω το φιλόδοξο – αλλά αμφιλεγόμενο – σχέδιο που είχε παρουσιαστεί πριν από πέντε χρόνια. Με κοινή κατεύθυνση τη σταθερότητα και […]
Περιστέρι Betsson με ανατροπή και πρωτιά την Πετκίμ – Πιθανό ντέρμπι με ΠΑΟΚ στη συνέχεια
Το Περιστέρι Betsson πανηγύρισε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Πετκίμ με 85-87, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16 του FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον όμιλό του. Πλέον, στο βάθος της διοργάνωσης υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικού «εμφυλίου» με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να κυνηγά στο […]
Στον τέταρτο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας της ιστορίας του οι Κρητικοί
Η ομάδα του Χρήστου Κόντη πέτυχε τον βασικό στόχο της σεζόν και θα δώσει το «παρών» στον τελικό της 26ης Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, διεκδικώντας το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία της. Το έπος του 1987 Η πρώτη συμμετοχή και μοναδική κατάκτηση του τροπαίου ήρθε στις 21 Ιουνίου 1987 στο ΟΑΚΑ, απέναντι στον Ηρακλή. Το […]