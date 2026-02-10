Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς η σχέση του με τον σύλλογο ξεκινά από τα τμήματα υποδομής και φτάνει μέχρι την κατάκτηση κορυφαίων τίτλων με την πρώτη ομάδα. Ο Ισπανός μπακ πέρασε οκτώ χρόνια στις ακαδημίες, αγωνίστηκε στη δεύτερη ομάδα και από το 2013 καθιερώθηκε στους «μερένγκες».

Ωστόσο, τα δεδομένα τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει. Οι συχνοί τραυματισμοί της τελευταίας διετίας έχουν περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή του 34χρονου αμυντικού, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση του βασικού δεξιού μπακ. Πλέον, ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ έχει πάρει τα ηνία της θέσης.

🚨 BREAKING: Real Madrid now believe that Dani Carvajal is LEAVING the club at the end of the season. They consider his departure a DONE DEAL. @marca pic.twitter.com/NDmVGtj9pG — Madrid Zone (@theMadridZone) February 10, 2026

Όπως αποκαλύπτει η «Marca», ο Καρβαχάλ εμφανίζεται ιδιαίτερα απογοητευμένος από τον ρόλο που έχει πλέον στο ροτέισον, καθώς βρίσκεται πίσω και από τις επιλογές του Άλβαρο Αρμπελόα στην ιεραρχία. Υπό αυτά τα δεδομένα, όλα δείχνουν ότι ο έμπειρος άσος προετοιμάζεται ψυχολογικά για το τέλος της μακρόχρονης παρουσίας του στην ομάδα της καρδιάς του.

Σε ό,τι αφορά το επόμενο βήμα της καριέρας του, το ισπανικό Μέσο αναφέρει πως ο Καρβαχάλ προσανατολίζεται στην αποχώρηση από την Ευρώπη, αναζητώντας μια νέα πρόκληση. Οι πιθανότεροι προορισμοί για τον Ισπανό διεθνή είναι είτε το MLS είτε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.