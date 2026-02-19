Δεν έβαλε βαθμούς στο… σακούλι της η Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να χάνει από τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (0-2) για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League και να μην καταφέρνει να δώσει βαθμούς στη χώρα μας. Έτσι, παραμένουμε στους 46.312 πόντους.

Η 10η Τσεχία που προπερεύεται της Ελλάδας, καθώς και η 12η Πολωνία δεν είχαν ομάδα στο Champions League και θα μπουν στη «μάχη» την Πέμπτη. Φυσικά εκπροσωπείται και η χώρα μας από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στο Europa League.

Από εκεί και πέρα, 400 μάλλον απροσδόκητος βαθμούς εξασφάλισε η Νορβηγία, χάρη στην απίθανη Μπόντο/Γκλιμτ, που επικράτησε 3-1 εντός έδρας της Ίντερ και κάνει όνειρα για πρόκριση στη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η βαθμολογία της UEFA:

09. Τουρκία 49.475 (+8.675 – 3/5)

10. Τσεχία 47.225 (+9.725 – 3/5)

11. Ελλάδα 46.312 (+12.100 – 4/5)

12. Πολωνία 44.625 (+13.625 – 3/4)

13. Δανία 41.606 (+11.750 – 1/4)

14. Νορβηγία 40.137 (+6.950 – 2/5)

15. Κύπρος 35.443 (+11.906 – 2/4)

16. Ελβετία 34.500 (+6.000 – 1/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση για τη σεζόν 2026/27:

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η – 22ΗΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –