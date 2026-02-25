Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (25/2, 20:00) τη Ζάλγκιρις στο Κάουνας, για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, και λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων.

Η Zalgirio Arena θα είναι κατάμεστη για τη συνάντηση με τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας παράλληλα το 34ο συνεχόμενο sold-out εντός έδρας παιχνίδι της Ζάλγκιρις στη EuroLeague.

Η ανάρτηση της Ζάλγκιρις