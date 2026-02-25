Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ζάλγκιρις σε ένα δραματικό παιχνίδι δύο παρατάσεων (99-94) για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, ο Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Playmakers του Novasports PRIME. Ο Γάλλος γκαρντ αναφέρθηκε στο παιχνίδι, αλλά και στην ένταση που υπήρξε με τον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα στην τελευταία κατοχή της κανονικής διάρκειας.

Η δήλωση του Φουρνιέ για τον Μπαρτζώκα

«Είδατε τι έγινε. Ο κόουτς πίστευε πως είχα χώρο να πασάρω δεξιά. Δεν έχω δει τη φάση ακόμα, όμως από τη δική μου οπτική ήταν δύσκολο. Δεν ήμουν και σίγουρος πόσος χρόνος απομένει. Είχαμε αυτήν τη στιγμή με τον κόουτς, αλλά ήταν ένα παιχνίδι με υψηλά συναισθήματα. Ο κόουτς είναι πολύ ανταγωνιστικός, όπως και εγώ. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ανταγωνιστικό κόσμο στην ομάδα.

Αγαπώ τον κόουτς. Το έχω ξεπεράσει ήδη. Η πίεση καμία φορά εκρήγνυται. Έχουμε θερμό αίμα και τα συναισθήματα είναι δυνατά. Αγαπώ τον κόουτς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκεί».