Η Ζάλγκιρις επικράτησε του Ολυμπιακού μετά από δύο παρατάσεις στο Κάουνας, σε έναν αγώνα που ήταν γεμάτος ένταση. Παρά τις σημαντικές απουσίες, οι Πειραιώτες ανταπεξήλθαν με εξαιρετικές εμφανίσεις από τους Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς, οι οποίοι βοήθησαν να καλύψουν το κενό των απουσιολογίων.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο προπονητής της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις, έκανε δηλώσεις στην flash interview, όπου συνεχάρη την αντίπαλη ομάδα για την σθεναρή της προσπάθεια. Επιπλέον, αφιέρωσε την πολύτιμη νίκη στους φιλάθλους της ομάδας, που δημιούργησαν μια «καυτή» ατμόσφαιρα στο γήπεδο και στήριξαν την ομάδα με πάθος.

«Ήταν μια απίστευτη νίκη. Φτάσαμε κοντά στην ήττα κάποιες φορές, αλλά στο τέλος είχαμε και λίγη τύχη. Πήραμε τη νίκη και την αφιερώνουμε στον κόσμο μας».

«Κοιτάμε μόνο το σημερινό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε μια ομάδα που έχει τα πάντα. Είμαι χαρούμενος, δεν κοιτάω τη βαθμολογία και πάμε βήμα-βήμα για να δούμε στο τέλος που θα βρεθούμε».