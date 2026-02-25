Η Apple φαίνεται να ετοιμάζεται για ένα από τα πιο φιλόδοξα φθινοπωρινά της λανσαρίσματα, καθώς νέες πληροφορίες από την αλυσίδα εφοδιασμού δείχνουν ότι το πολυαναμενόμενο αναδιπλούμενο iPhone βρίσκεται σε πορεία για παρουσίαση τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με αναφορές, η μαζική παραγωγή των οθονών τόσο για το αναδιπλούμενο μοντέλο όσο και για το iPhone 18 Pro πρόκειται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, ευθυγραμμισμένη με το γνωστό χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας της εταιρείας.

Η πληροφορία προέρχεται από το προφίλ Momentary Digital στο Weibo, ο οποίος ανέφερε ότι οι οθόνες του αναδιπλούμενου iPhone θα μπουν σε παραγωγή τον Ιούλιο, ταυτόχρονα με εκείνες των iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max. Το Phone Arena, επικαλούμενο τη δημοσίευση, σημείωσε πως το κοινό χρονοδιάγραμμα αποτελεί ένδειξη ότι η πρώτη αναδιπλούμενη συσκευή της Apple παραμένει εντός προγράμματος για φθινοπωρινό ντεμπούτο δίπλα στα Pro μοντέλα.

Το αναδιπλούμενο iPhone, γνωστό ως iPhone Fold, βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και χρόνια. Η Apple έχει απορρίψει επανειλημμένα διάφορα σχέδια οθονών, επιδιώκοντας μια επιφάνεια χωρίς ορατή πτύχωση. Η εταιρεία δοκιμάζει νέο εύκαμπτο γυαλί με μεταβαλλόμενο πάχος — λεπτότερο στο σημείο της πτύχωσης για ευελιξία και παχύτερο αλλού για αντοχή — επιχειρώντας να εξαλείψει το χαρακτηριστικό «δίπλωμα» που εμφανίζουν τα περισσότερα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Η συσκευή αναμένεται να διαθέτει σχεδιασμό τύπου βιβλίου, με εσωτερική οθόνη 7,8 ιντσών και εξωτερική περίπου 5,5 ιντσών. Η Samsung Display θα είναι ο αποκλειστικός προμηθευτής των αναδιπλούμενων OLED πάνελ, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα εκτιμάται σε εκατομμύρια μονάδες ετησίως. Τόσο το iPhone Fold όσο και τα μοντέλα iPhone 18 Pro θα εξοπλιστούν με το νέο τσιπ A20 Pro της TSMC, που κατασκευάζεται με τη διαδικασία 2nm και υπόσχεται έως 15% ταχύτερη απόδοση και 30% μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Το iPhone 18 Pro αναμένεται να φέρει μικρότερο Dynamic Island. Ο γνωστός leaker Ice Universe αναφέρει ότι η εγκοπή σε σχήμα χαπιού θα μειωθεί κατά περίπου 35%, καθώς μέρος του συστήματος Face ID θα μετακινηθεί κάτω από την οθόνη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απόφαση της Apple να διαχωρίσει το πρόγραμμα κυκλοφορίας της. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg και άλλους αναλυτές, μόνο τα premium μοντέλα — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max και iPhone Fold — θα παρουσιαστούν τον Σεπτέμβριο του 2026. Τα βασικά μοντέλα iPhone 18 και iPhone 18e αναμένεται να καθυστερήσουν έως τις αρχές του 2027. Αν επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Apple δεν θα ανανεώσει το βασικό της iPhone μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, κάτι που δεν έχει συμβεί από το 2007.

Ο αναλυτής Jeff Pu έχει ήδη περιγράψει τις πιθανές προδιαγραφές των συσκευών που θα παρουσιαστούν το φθινόπωρο. Πηγές από την εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρουν ότι οι γραμμές παραγωγής του iPhone 18 Pro είχαν αρχίσει να εγκαθίστανται ήδη από τον Ιανουάριο. Αν και η Apple δεν έχει προβεί σε καμία επίσημη επιβεβαίωση, η σύγκλιση πολλαπλών ενδείξεων δείχνει ότι η εταιρεία κινείται με σιγουριά προς μια από τις πιο καθοριστικές κυκλοφορίες iPhone των τελευταίων ετών.