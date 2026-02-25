Η Μαρία Καρυστιανού αναφέρθηκε στις προσωπικές της εμπειρίες και στις σκέψεις της για την ενασχόληση με την πολιτική. Όπως είπε, «βρέθηκα αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα… Σιωπούσαμε μέχρι τώρα γιατί πιστεύαμε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική».

Η ίδια τόνισε ότι το πένθος που βιώνει είναι διαρκές, προσθέτοντας πως η εργασία της και η επαφή με τα παιδιά λειτουργούν ως «είδος ψυχοθεραπείας». Παράλληλα, σημείωσε πως «δικαίωμα στο εκλέγεσθαι έχει κάθε Έλληνας πολίτης» και υπογράμμισε ότι η πολιτική πρέπει να προέρχεται «πραγματικά μέσα από την κοινωνία».

«Μου έταξαν το υπουργείο Δικαιοσύνης» – Προαναγγελία νέου κόμματος

Η Μαρία Καρυστιανού αποκάλυψε μιλώντας στο OPEN ότι της προτάθηκε συνεργασία «και από τη μία και από την άλλη πλευρά», αναφέροντας πως της «έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο – π.χ. Δικαιοσύνης». Όπως είπε, απέρριψε αμέσως την πρόταση, καθώς «για το πολιτικό σύστημα, αυτό που γεννάται είναι εχθρός».

Δήλωσε επίσης ότι «πριν το καλοκαίρι» θα ανακοινωθεί το νέο κόμμα, σημειώνοντας ότι «η ονομασία μας ζορίζει». Τόνισε ότι το εγχείρημα στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές, χωρίς χρηματοδότες, και ότι στόχος είναι «πάνω απ’ όλα ο άνθρωπος».

«Δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας» – Οι θέσεις της για τη Δικαιοσύνη και τις αξίες

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις θέσεις του κινήματός της, η Μαρία Καρυστιανού ξεκαθάρισε ότι «δεν είμαστε κίνημα διαμαρτυρίας». Όπως είπε, οι ακραίες θέσεις δεν την εκφράζουν, καθώς είναι «υπέρ της Δικαιοσύνης και των αξιών που λείπουν».

Σχολιάζοντας τα όσα έχουν ειπωθεί για τη θρησκευτική της στάση, σημείωσε: «Το να κατατάσσεις κάποιον θρησκόληπτο για μια φωτογράφιση που υπάρχουν πίσω εικόνες σε έναν τοίχο… Πολύς κόσμος έχει πνευματικό». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παραδείγματα πολιτικών που επισκέπτονται εκκλησίες, όπως ο κ. Γεωργιάδης, διερωτώμενη «γιατί πρέπει να χαρακτηριστώ κάπως».

Υποκλοπές: «Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν»

Στη συνέντευξή της, η Καρυστιανού τοποθετήθηκε και για το ζήτημα των υποκλοπών: «Ο κύριος Ανδρουλάκης μου έκανε εντύπωση η στάση του με τις υποκλοπές. Δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν. Ήταν ένα κομμάτι που αφορούσε τη Δημοκρατία γενικότερα. Για ποιο λόγο ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να ακούει τους πάντες. Άρα όταν και ως αντιπολίτευση δεν κάνεις κάποια πράγματα, δημιουργεί δεύτερες και τρίτες σκέψεις για τους λόγους που δεν το κάνεις…»

Διαστρέβλωση δηλώσεων για τις αμβλώσεις

Αναφερόμενη στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις της για τις αμβλώσεις, η Μαρία Καρυστιανού έκανε λόγο για «διαστρέβλωση του λόγου» της. Υπογράμμισε ότι «το δικαίωμα στην άμβλωση το έχει κάθε γυναίκα», ωστόσο, ως γιατρός, βλέπει το ζήτημα «σφαιρικά», επισημαίνοντας πως υπάρχουν και κοινωνικές διαστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη – Πρόταση για ντιμπέιτ

Η Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι «ο υπουργός πρέπει να επισκεφθεί τα νοσοκομεία για να λύσει τα προβλήματα». Τόνισε ότι «να παρουσιάζεσαι μόνο για να κόβεις κορδέλες, κοροϊδεύεις τους ανθρώπους αυτούς» και πρόσθεσε πως «θα ήθελα πολύ να κάνω ένα ντιμπέιτ με τον κύριο Γεωργιάδη».

Χαρακτήρισε τον υπουργό ως «τύπο πολιτικού που δεν την εκφράζει», προσθέτοντας ότι «έχει θέματα με εμένα» και ότι «τον τρομάζει η καθαρότητα του σκοπού και η επιμονή μας να τα καταφέρουμε».

«Η κυβέρνηση ζει σε άλλη χώρα» – Η οικονομική δυσπραγία των πολιτών

Η Μαρία Καρυστιανού περιέγραψε με συγκίνηση τις οικονομικές δυσκολίες που έχει βιώσει, λέγοντας πως «όταν ο γιος μου ήταν 8-9 ετών είχα 20 ευρώ για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ». Επισήμανε ότι «η κυβέρνηση μοιάζει να ζει σε άλλη χώρα» και πως «ο μισθός φτάνει μόνο για τις πρώτες 15 μέρες».

Παράλληλα, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τη στάση του πρωθυπουργού σε συνομιλία του με μαθητές, λέγοντας ότι «μας προτρέπει να φύγουμε από τη χώρα για ένα καλύτερο μέλλον», ενώ η ίδια τόνισε ότι «εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και θέλουμε εδώ να μείνουν τα παιδιά μας».

Απόψεις για δημοσκοπήσεις και πολιτικούς αρχηγούς

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, δήλωσε ότι «δεν ξέρει τι να πιστέψει», εκφράζοντας απορία για τα αποτελέσματα που δείχνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως «καταλληλότερο πρωθυπουργό». Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «οι πράξεις και τα έργα είναι πολύ πιο βαριά από τα λόγια».

Αναφορικά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι τη συναντά στα δικαστήρια, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη σχολίασε πως «δεν πίεσε να μάθει γιατί τον άκουγαν», κάτι που, όπως είπε, «αφορά τη Δημοκρατία γενικότερα».