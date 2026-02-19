Έκπληξη προκαλούν τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της Metron Analysis για το MEGA, καθώς ναι μεν η ΝΔ διατηρεί διψήφιο προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο τόσο το κυβερνών κόμμα, όσο και αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση που ακολουθούν, πέφτουν σε ποσοστά, ενώ εκτοξεύεται η «δεξαμενή» της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 21,4% (από 22,3% τον Ιανουάριο), το ΠΑΣΟΚ 9,3% (από 9,8%), η Πλεύση Ελευθερίας 8,1% (από 9,2%), η Ελληνική Λύση 8% (από 8,4%), το ΚΚΕ 6,1% (από 6,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ 4% (από 3%), η Φωνή Λογικής 3,1% (από 2,6%), το ΜέΡΑ25 στο 2,4% (από 2,1%), η ΝΙΚΗ 1,4% (από 2%), η Νέα Αριστερά 1,4% (από 1,9%), το Κίνημα Δημοκρατίας 0,9% (από 1,3%), οι Σπαρτιάτες 0,3% (από 0,5%) και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 6,4% (από 8,9%).

Το άκυρο/λευκό αυξάνεται στο 5,4% (από 4%), όπως αυξάνεται και το ποσοστό όσων λένε ότι δεν θα ψηφίσουν στο 6,6% (από 6%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος εκτοξεύεται στο 15,2% (από 11,7%).

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ παραμένει μακριά από την αυτοδυναμία με 29,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,7%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 11,2%, Ελληνική Λύση με 10,9%, ΚΚΕ με 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,4%, η Φωνή Λογικής με 4,2%, το ΜέΡΑ25 στο 3,3%, η ΝΙΚΗ στο 1,9%, η Νέα Αριστερά στο 1,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 1,3%, οι Σπαρτιάτες στο 0,5% και τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 9%.

Στον πολυκερματισμό και την πτώση των ποσοστών των πρώτων στην πρόθεση ψήφων κομμάτων, δίνει εξήγηση η απάντηση στο ερώτημα τι χρειάζεται περισσότερο η διακυβέρνηση της χώρας σήμερα, με το 62% να απαντά πολιτική αλλαγή, έναντι μόλις του 37% που θέλει πολιτική σταθερότητα.

Μάλιστα, το 68% των πολιτών θεωρεί, ότι η χώρα αυτήν την περίοδο κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και μόλις το 27% πιστεύει ότι κινείται προς την σωστή.

Έτσι, εξηγείται και το ότι 7 στους 10 πολίτες αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνηση και σχεδόν ίδιο ποσοστό (68%) αξιολογεί αρνητικά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα για την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς το 81% αξιολογεί αρνητικά το ΠΑΣΟΚ, ενώ αρνητική αξιολόγηση λαμβάνει από το 79% και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης.

Πρώτη σε θετικές γνώμες η Κωνσταντοπούλου – Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στη δημοφιλία των πολιτικών αρχηγών, εξακολουθεί να προηγείται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 41% θετικές γνώμες, έναντι 32% του γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα και 30% του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ωστόσο, καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%, πίσω όμως από τον «κανένα» που απαντά το 33%, ενώ η δημοφιλής Ζωή Κωνσταντοπούλου θεωρείται καταλληλότερη για πρωθυπουργός μόλις από το 8%.

Μοναδικός αντίπαλος της ΝΔ το εκκολαπτόμενο κόμμα Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού θα είναι σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis ο «παίκτης» που μπορεί να αλλάξει το πολιτικό παιχνίδι, καθώς στο ερώτημα «πόσο πιθανό είναι στις επόμενες εκλογές να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού», το 29% απαντά πολύ ή αρκετά πιθανό και το 70% όχι και τόσο πιθανό ή απίθανο.

Μάλιστα, η δημοφιλία της ίδιας της Μαρίας Καρυστιανού ξεπερνάει αυτή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συγκεντρώνοντας 38% θετικές ή μάλλον θετικές γνώμες, έναντι 54% αρνητικών ή μάλλον αρνητικών τοποθετήσεων.

Ωστόσο, στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός συγκεντρώνει μόλις 3% έναντι 26% του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, μόλις το 17% δηλώνει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, με το 80% να απαντά ότι δεν είναι και τόσο πιθανό έως απίθανο να τον ψηφίσει, ενώ και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός συγκεντρώνει 5% έναντι 26% του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τέλος, όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, μόλις το 12% απαντά ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να ψήφιζε ένα κόμμα υπό την ηγεσία του, έναντι 87% που απαντά ότι δεν είναι και τόσο πιθανό έως απίθανο να τον ψηφίσει.