Mariah Carey, Lauryn Hill, Oasis, Pink, Phil Collins και Shakira είναι ανάμεσα στους υποψήφιους καλλιτέχνες για ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Τη λίστα των υποψηφίων συμπληρώνουν οι The Black Crowes, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Billy Idol, INXS, Iron Maiden, Joy Division/New Order, New Edition, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Όλοι διεκδικούν μια θέση στο εμβληματικό Μουσείο του Ροκ, το οποίο τιμά καλλιτέχνες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Απρίλιο, μαζί με τους τιμώμενους των Βραβείων Musical Influence και Musical Excellence, καθώς και το Ahmet Ertegun Award, που απονέμεται σε προσωπικότητες με μακρόχρονη προσφορά στη μουσική βιομηχανία.

«Αυτή η πολυδιάστατη λίστα ταλαντούχων υποψηφίων αναγνωρίζει τα συνεχώς εξελισσόμενα πρόσωπα και τους ήχους του Rock & Roll, καθώς και τη συνεχή επίδρασή του στην κουλτούρα των νέων», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος, John Sykes. Πρόσθεσε επίσης: «Η ένταξη στο Rock & Roll Hall of Fame είναι η ύψιστη τιμητική διάκριση στη μουσική και ανυπομονούμε να γιορτάσουμε την τάξη του 2026 αυτό το φθινόπωρο».

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας

Οι καλλιτέχνες αποκτούν δικαίωμα υποψηφιότητας όταν συμπληρωθούν 25 χρόνια από την πρώτη τους ηχογράφηση. Έτσι, για την εισαγωγή του 2026, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κυκλοφορήσει την πρώτη τους δουλειά έως το 2001.

Ο Phil Collins είναι ήδη μέλος του Hall of Fame ως μέλος των Genesis από το 2010, ωστόσο αυτή είναι η πρώτη του υποψηφιότητα ως σόλο καλλιτέχνης. Για πρώτη φορά προτείνονται επίσης οι Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Luther Vandross και Wu-Tang Clan.

Επαναλαμβανόμενες υποψηφιότητες και φαβορί

Η Mariah Carey και οι Iron Maiden διεκδικούν την ένταξή τους για τρίτη φορά, ενώ το ίδιο ισχύει για τους Joy Division/New Order και τους Oasis. Οι The Black Crowes, ο Billy Idol και η Sade λαμβάνουν τη δεύτερη υποψηφιότητά τους.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, μεταξύ των περσινών νικητών συγκαταλέγονταν οι Cyndi Lauper, Joe Cocker, Bad Company και Soundgarden, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη διαχρονικότητα του θεσμού.