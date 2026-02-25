Πολυσέλιδο πόρισμα εξέδωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις συνθήκες που φαίνεται ότι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκρηξη που στέρησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες του εργοστασίου Βιολάντα.

Πέρασαν σχεδόν δύο εβδομάδες από τότε που το πανεπιστήμιο παρέλαβε τον διαβρωμένο σωλήνα μήκους 7,5 μέτρων από το εργοστάσιο και το πόρισμα επί της ουσίας βλέπει ότι πέρα από την διάβρωση υπήρχε πρόβλημα και στην ίδια την εγκατάσταση του σωλήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πόρισμα διαβίβαστηκε στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και καταγράφονται αναλυτικά τα ευρήματα από τον ενδελεχή εργαστηριακό έλεγχο του επίμαχου τμήματος του αγωγού, από το οποίο διέρρευσε προπάνιο.

Μακρόχρονη η διάβρωση στον σωλήνα και πρόβλημα… κατασκευής

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ ο σωλήνας, που εξετάστηκε ακόμη και με μικροσκοπική ανάλυση, φέρει οπές διαφορετικού βάθους σε όλο το μήκος του, γεγονός που καταδεικνύει εκτεταμένη και μακροχρόνια διάβρωση.

Όπως επισημαίνεται, ο αγωγός έχει υποστεί διάτρηση σε πολλά σημεία κατά μήκος περίπου 7,5 μέτρων. Το πόρισμα αποδίδει καθοριστικό ρόλο στη λανθασμένη εγκατάσταση, καθώς ο σωλήνας τοποθετήθηκε υπόγεια χωρίς άμμο, χωρίς πίσσα και χωρίς την απαιτούμενη αντιδιαβρωτική προστασία.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το υλικό κατασκευής – χάλυβας – ήταν το ενδεδειγμένο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η διάβρωση ξεκίνησε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης, με ρυθμό που υπολογίζεται περίπου στα 0,3 χιλιοστά ετησίως, ενώ το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ανερχόταν σε 2,7 χιλιοστά.

Στο ίδιο έγγραφο υπογραμμίζεται ότι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, καθώς και η προβλεπόμενη δοκιμή υπογειοποιημένων αγωγών ανά πενταετία, θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει στον έγκαιρο εντοπισμό της διαρροής προπανίου και ενδεχομένως να αποτρέψουν την τραγωδία.

Το πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί στη ΔΑΕΕ και στη συνέχεια στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση στα Τρίκαλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.