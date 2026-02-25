Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα». Όπως διευκρίνισε, εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός από το 2000 έως το 2013, ενώ η τελευταία υπογραφή του για την άδεια του συγκεκριμένου εργοστασίου φέρει ημερομηνία το 2011.

Ο υπουργός εξήγησε ότι η άδεια αφορούσε τμήμα κτιρίου που είχε ανεγερθεί σε δύο φάσεις, καθώς η επιχείρηση είχε επεκταθεί με τροποποιήσεις στα κτίρια. Απέφυγε ωστόσο να επεκταθεί περαιτέρω, καθώς –όπως είπε– η υπόθεση διερευνάται από τη Δικαιοσύνη.

Ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι σοκαρίστηκε από την απολογία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, επισημαίνοντας πως αντιλήφθηκε την «ευθεία βολή» που δέχθηκε, χωρίς όμως να τον κατηγορεί προσωπικά.

Θεσμικές παρεμβάσεις και τεχνητή νοημοσύνη

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του υπουργείου, ο Δημήτρης Παπαστεργίου μίλησε για τις θεσμικές παρεμβάσεις που προωθούνται σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, την προστασία της Δημοκρατίας από την παραπληροφόρηση και την επιτάχυνση κρίσιμων ψηφιακών έργων. Με αφορμή περιστατικό σε πανεπιστήμιο όπου φοιτητές χρησιμοποίησαν εργαλεία ΑΙ για εργασίες, ανέφερε ότι το θέμα συζητήθηκε και στη διεθνή σύνοδο στην Ινδία, με στόχο να τεθεί η τεχνητή νοημοσύνη «σε πιο ανθρώπινη βάση».

Ερωτηθείς για τον ενδεχόμενο ρόλο της ΑΙ στις εκλογές, τόνισε ότι το ζήτημα υπερβαίνει τα εκλογικά όρια και αφορά συνολικά τη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας και της δημόσιας σφαίρας.

Ψηφιακά έργα και διασύνδεση υπηρεσιών

Ο υπουργός ανέφερε ότι προχωρούν έργα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία, προκειμένου να υπάρχει κεντρική παρακολούθηση προμηθειών, προσωπικού και δαπανών. Παράλληλα, παρουσίασε την πρωτοβουλία διασταύρωσης στοιχείων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αξιοποιεί κτηματολογικά δεδομένα, διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, δορυφορικές εικόνες και τεχνητή νοημοσύνη για ελέγχους καλλιεργειών και αποζημιώσεων.

Προσωπικός αριθμός και ψηφιακές υπηρεσίες

Αναφερόμενος στον προσωπικό αριθμό, διαβεβαίωσε ότι το ενημερωτικό email που έλαβαν οι πολίτες δεν σημαίνει νέα απόδοση αριθμού, καθώς αυτός έχει ήδη εκχωρηθεί. Από το 2026 προβλέπεται η σταδιακή χρήση του ως μοναδικού αναγνωριστικού για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και ενοποίησης κρατικών μητρώων.

Ευρυζωνικότητα και κοινωνία των Gigabit

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε την πρόοδο στην ευρυζωνικότητα, αναφέροντας ότι από μόλις 0,6% διείσδυση οπτικής ίνας το 2019, σήμερα πάνω από το 60% των νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαθέτει τεχνική δυνατότητα σύνδεσης.