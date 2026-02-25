Διάρρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στη Σπετσών, στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 3:25, πέντε άτομα έριξαν το αυτοκίνητό τους πάνω στην τζαμαρία του καταστήματος, προκαλώντας σοβαρές ζημιές.

Αμέσως μετά, οι δράστες εισήλθαν στο κατάστημα, ενώ παραμένει άγνωστο τι κατάφεραν να αφαιρέσουν. Στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο με άλλο όχημα, διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποίησαν για να σπάσουν τη τζαμαρία.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και για να εξακριβωθεί η ακριβής αξία των κλοπιμαίων.