Ένα ρακούν στη Βιρτζίνια έχει γίνει τοπικός «διάσημος» ύποπτος, καθώς σύμφωνα με τις αρχές φέρεται να ευθύνεται για μια σειρά… επιδρομών σε καταστήματα και δημόσιες υπηρεσίες.

Η αξιωματικός ελέγχου ζώων της κομητείας Hanover υποψιάζεται ότι το ζώο με τη χαρακτηριστική ριγωτή ουρά εισέβαλε αρχικά σε κατάστημα ποτών, στη συνέχεια σε σχολή καράτε και τέλος στο Τμήμα Οχημάτων (DMV), όπου φαίνεται πως αναζητούσε σνακ.

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», ανέφερε η αξιωματικός Σαμάνθα Μάρτιν, σχολιάζοντας με χιούμορ την απροσδόκητη δράση του ζώου.

Το ρακούν, που οι κάτοικοι βάφτισαν «trashed panda», βρέθηκε αναίσθητο μέσα στην τουαλέτα του καταστήματος ποτών στο Άσλαντ, δύο ημέρες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Μετά την ανάρρωσή του, αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Τα ρακούν προσαρμόζονται στην ανθρώπινη παρουσία

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα λεγόμενα «ζώα με τη μάσκα», γνωστά για την ικανότητά τους να αναζητούν τροφή στα σκουπίδια, φαίνεται πως εξελίσσονται και προσαρμόζονται ολοένα περισσότερο στη ζωή κοντά στους ανθρώπους.

Η Μάρτιν εκτιμά ότι είναι θέμα χρόνου πριν ο «μικρός ληστής» επιστρέψει στο εμπορικό κέντρο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει μπει σε κάποιο από τα κτίρια», δήλωσε στο επίσημο podcast της κομητείας, Hear in Hanover.

«Ήταν στη σχολή καράτε. Νομίζω ότι είχε μπει και στο DMV και είχε φάει κάποια από τα σνακ τους κάποτε», πρόσθεσε η αξιωματικός, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά.

Ωστόσο, σημείωσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι προηγούμενες διαρρήξεις να έγιναν από άλλο ρακούν, αν και οι αρχές εξακολουθούν να θεωρούν τον συγκεκριμένο ως τον κύριο ύποπτο.

