Ρακούν βρέθηκε λιπόθυμο μέσα στο μπάνιο μιας κάβας στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Το ζώο, που φαίνεται πως είχε εισβάλει στο κατάστημα, εντόπισε υπάλληλος της κάβας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις Αρχές. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το ρακούν είχε προκαλέσει αναστάτωση, αναποδογυρίζοντας ράφια και δοκιμάζοντας διάφορα μπουκάλια πριν χάσει τις αισθήσεις του.

«Μου αρέσουν τα ρακούν» δήλωσε η Σαμάνθα Μάρτιν, αξιωματικός της τοπικής υπηρεσίας προστασίας ζώων. «Είναι αστεία μικρά ζώα. Έπεσε μέσα από την οροφή και προκάλεσε χάος, πίνοντας τα πάντα».

Η Μάρτιν μετέφερε το ρακούν στο καταφύγιο ζώων, όπου συνήλθε μετά από λίγες ώρες. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.

Η υπηρεσία προστασίας ζώων της Κομητείας Χάνοβερ ευχαρίστησε την αξιωματικό για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το περιστατικό και επιβεβαίωσε ότι το ζώο είναι πλέον καλά στην υγεία του.

«Μετά από λίγες ώρες ύπνου και χωρίς σημάδια τραυματισμού (εκτός από το πιθανό hangover και κακές επιλογές ζωής), αφέθηκε ελεύθερο στη φύση, ελπίζοντας να έχει μάθει ότι η διάρρηξη δεν είναι η λύση» ανέφερε η υπηρεσία.