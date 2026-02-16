Ένοπλη διάρρηξη σημειώθηκε στη Γλυφάδα, με θύμα την Μαρίνα Σταυράκη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι της και την απείλησαν με μαχαίρι, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλειά της.

Οι δράστες, που ήταν οπλισμένοι και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, δυσχεραίνουν σημαντικά την ταυτοποίησή τους από τις Αρχές. Το περιστατικό συνέβη εντός της οικίας της Μαρίνας Σταυράκη, η οποία είναι γνωστή για τη δημόσια παρουσία της και ως πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη.

Υπό την απειλή μαχαιριού, οι ληστές επιχείρησαν να αποσπάσουν πολύτιμα αντικείμενα και χρηματικά ποσά από το σπίτι. Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, προσφέροντας κρίσιμα στοιχεία για την έρευνα.

Δείτε το βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι ληστές αποχωρούν από την οικία: