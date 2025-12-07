Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού ταυτοποίησαν έναν 39χρονο αλλοδαπό ως τον δράστη της διάρρηξης που σημειώθηκε στο Δημαρχείο Σαρωνικού, μεταξύ της νύχτας της 29ης Νοεμβρίου και των πρωινών ωρών της 1ης Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο δράστης παραβίασε παράθυρο για να εισέλθει στο κτήριο και προκάλεσε φθορές σε διάφορα γραφεία, ενώ έσπασε και γυάλινη θύρα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του, κατανάλωσε τρόφιμα που βρήκε στους χώρους του Δημαρχείου και αφαίρεσε ένα κινητό τηλέφωνο.

Η έρευνα ανέδειξε τη θρασύτητα του 39χρονου, ο οποίος δεν δίστασε να ψάξει και να καταναλώσει τρόφιμα κατά τη διάρκεια της διάρρηξης.

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την περαιτέρω διαδικασία.

Η ανάρτηση του Δημάρχου Σαρωνικού για το περιστατικό:

Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σημειώθηκε διάρρηξη στο Δημαρχείο Σαρωνικού. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη αναλάβει την υπόθεση και η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Θέλω να είμαι ξεκάθαρος: καμία εγκληματική ενέργεια δεν πρόκειται να μας πτοήσει. Παραμένουμε σταθεροί και προσανατολισμένοι στο έργο μας, με ψυχραιμία, αίσθημα ευθύνης και πλήρη αποφασιστικότητα να προστατεύσουμε τον Δήμο και τους συμπολίτες μας.

Οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν καταγράφονται ήδη και θα αποκατασταθούν άμεσα, ενώ ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις δημοτικές εγκαταστάσεις.

Απο αύριο οι υπηρεσίες του Δήμου θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, χωρίς καμία διακοπή.