Διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη που εισβάλει σε καταστήματα με ειδικό σφυρί θραύσης τζαμιών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στους επιχειρηματίες της πόλης, με τη δράση του να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο φως της δημοσιότητας το thesspost.gr, τα ξημερώματα της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο δράστης έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησίασε κατάστημα εστίασης στην Άνω Ηλιούπολη. Με γρήγορες κινήσεις, χρησιμοποίησε το ειδικό σφυρί για να σπάσει τη βιτρίνα και να εισέλθει στο εσωτερικό του καταστήματος.

Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα κατευθύνθηκε προς το ταμείο, άρπαξε ό,τι βρήκε – κυρίως ψιλά – και φεύγοντας πήρε μαζί του πέντε μπουκάλια αναψυκτικών. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της αυξημένης μικροεγκληματικότητας που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην πόλη.

Σύμφωνα με κύκλους από την Ένωση Εστιατόρων, Ψητοπωλών και Καφέ Μπαρ Νομού Θεσσαλονίκης, δύο με τρεις δράστες ευθύνονται για σειρά διαρρήξεων που έχουν προκαλέσει ανησυχία στους επιχειρηματίες. Οι ζημιές που υφίστανται οι επιχειρήσεις, όπως επισημαίνεται, είναι συχνά πολύ μεγαλύτερες από τη λεία των διαρρηκτών.