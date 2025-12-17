Ένας 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για σειρά διαρρήξεων σε αποθήκες σπιτιών και επιχειρήσεων στον δήμο Θέρμης. Ο άνδρας φέρεται να αφαιρούσε εργαλεία, διάφορα αντικείμενα, καθώς και ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη, ο οποίος κατηγορείται για οκτώ διαρρήξεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, που σημειώθηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο έως τις αρχές του μήνα. Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο 59χρονος δρούσε πιθανότατα με συνεργό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών, η αξία των κλαπέντων αντικειμένων υπολογίζεται σε περίπου 9.500 ευρώ, ενώ οι φθορές που προκλήθηκαν στις αποθήκες φτάνουν τα 25.000 ευρώ.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της κόρης του, το οποίο χρησιμοποιούσε για τις παράνομες ενέργειές του. Επίσης εντοπίστηκαν πλήθος καλωδίων, εργαλείων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και διαρρηκτικά εργαλεία.