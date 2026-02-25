Ο Έβρος έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, όπως αποτυπώνεται εντυπωσιακά στα πλάνα που κατέγραψε drone, αναδεικνύοντας το μέγεθος της καταστροφής στην περιοχή.

Παρότι η στάθμη του νερού στον ποταμό υποχώρησε στα 6,75 μέτρα από τα 7,15 μέτρα όπου είχε φτάσει την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, νέο ρήγμα σημειώθηκε στο ανάχωμα του Αμορίου, στον κεντρικό Έβρο. Τα νερά πέρασαν στα αγροκτήματα των περιοχών Αμορίου, Κισσαρίου και Λαβάρων, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο νομός βρίσκεται πλέον σε κόκκινο συναγερμό. Περισσότερα από 150.000 στρέμματα γης έχουν πλημμυρίσει, με σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες, αγροτικές υποδομές και οδικά δίκτυα, ενώ απειλούνται και κατοικίες.

Οι εικόνες είναι αποκαλυπτικές: γήπεδα και μπασκέτες έχουν σχεδόν καλυφθεί από τα νερά σε ύψος έως και τριών μέτρων, με τα δίχτυα να διακρίνονται μόλις πάνω από την επιφάνεια.

Η συνεχής άνοδος της στάθμης του ποταμού προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η πίεση στα αναχώματα και στις παραποτάμιες εκτάσεις αυξάνεται, εντείνοντας τον φόβο για νέα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του live news, η Βουλγαρία έχει ανοίξει τις πύλες του φράγματος σε τρία σημεία, με αποτέλεσμα το νερό να κατεβαίνει με μεγάλη ορμή και να πλημμυρίζει εκτεταμένη ζώνη στην περιοχή.

Καταστροφές σε Σουφλί και γύρω περιοχές

Εικόνες αποκάλυψης καταγράφονται και έξω από το Σουφλί. Η υποχώρηση του αναχώματος προκάλεσε ανεξέλεγκτη εισροή υδάτων, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης σε μια τεράστια υδάτινη έκταση.

Στις 02:34 τα ξημερώματα, η Πολιτική Προστασία απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των Λαβάρων, καλώντας τους να παραμείνουν σε επιφυλακή λόγω υπερχείλισης του ποταμού. Η στάθμη του νερού ξεπέρασε το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, φτάνοντας ακόμη και τα 7 μέτρα.

Οι κάτοικοι, με κάθε διαθέσιμο μέσο, προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, δημιουργώντας πρόχειρα αναχώματα με σακιά άμμου για να αποτρέψουν την είσοδο των υδάτων στα σπίτια τους.

Αιτίες και προοπτικές

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το φαινόμενο δεν συνδέεται άμεσα με τις καιρικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά επηρεάζεται από τον καιρό στις γειτονικές χώρες, που συμβάλλει στην αύξηση της ροής του ποταμού.

Ο Έβρος παραμένει σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής τουλάχιστον έως την Παρασκευή, καθώς ο όγκος των υδάτων που κατεβάζει ο ποταμός εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, διατηρώντας τον κίνδυνο πλημμυρών σε υψηλά επίπεδα.