Ιδιαίτερα δύσκολη αποδείχθηκε η νύχτα για τους κατοίκους των παραποτάμιων περιοχών του Έβρου, καθώς η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε αισθητά το όριο συναγερμού των 6,40 μέτρων, αγγίζοντας ακόμη και τα 7 μέτρα. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στα Λάβαρα Σουφλίου, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα λόγω της υπερχείλισης.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Λάβαρα, του Δήμου #Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού #Έβρου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 25, 2026

Πλημμύρισαν 150.000 στρέμματα (video)

Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο νομός Έβρου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες και υποδομές. Συνολικά, περίπου 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι κάτοικοι ανησυχούν καθώς ο ποταμός, από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία έως τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζει να κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού. Το βουητό από τη ροή του είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στα Λάβαρα, όπου το πρωί της Τρίτης έσπασε ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν ήδη κατακλύσει τον κάμπο μπροστά από το χωριό, απειλώντας παρακείμενες κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις.