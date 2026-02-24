Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ο νομός Έβρου μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σημαντικές καταστροφές σε καλλιέργειες και υποδομές. Συνολικά, περίπου 150.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Οι κάτοικοι αναμένεται να περάσουν μια ακόμη δύσκολη νύχτα, καθώς ο ποταμός, από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία έως τη θάλασσα κοντά στην Αλεξανδρούπολη, συνεχίζει να κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού. Το βουητό από τη ροή του είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στα Λάβαρα, όπου το πρωί της Τρίτης έσπασε ανάχωμα στην περιοχή του Αμορίου. Οι μεγάλες ποσότητες νερού έχουν ήδη κατακλύσει τον κάμπο μπροστά από το χωριό, απειλώντας παρακείμενες κατοικίες και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Κλείσιμο δρόμων και μέτρα προστασίας

Το μεσημέρι συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο, το οποίο αποφάσισε το κλείσιμο όλων των διελεύσεων από τον κάθετο οδικό άξονα. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες στους κατοίκους κοντά στον δρόμο να παραμείνουν σε εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας και να χρησιμοποιήσουν σάκους με άμμο όπου χρειάζεται, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων πλημμυρών.

Η Βουλγαρία ενημέρωσε ότι τις επόμενες 36 ώρες ο ποταμός Έβρος θα κατεβάσει ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες νερού, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών και των κατοίκων.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε εκ νέου σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, από την Τρίτη 24 έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Όπως επισημαίνεται, βάσει γνωμοδότησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και του περιφερειάρχη, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων λόγω της ανόδου της στάθμης του ποταμού.

Το υπουργείο καλεί τον Δήμο και την Περιφέρεια να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Κρίσιμη η κατάσταση στο Πύθιο Διδυμοτείχου

Στο Πύθιο Διδυμοτείχου, η στάθμη του ποταμού ξεπέρασε λίγο πριν τα μεσάνυχτα το «ψυχολογικό όριο» των 7 μέτρων, φτάνοντας τα 7,15 μ. Αν και στη συνέχεια υποχώρησε στα 6,75 μ., ο κίνδυνος παραμένει υψηλός.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο και έχουν εισέλθει στον οικισμό από τον περιφερειακό δρόμο, φτάνοντας μέχρι τις πρώτες αυλές κατοικιών. Συνεργεία της Περιφέρειας, της Πυροσβεστικής και μηχανήματα έργου επιχειρούν στο σημείο, ρίχνοντας χώμα και στεγανοποιώντας φρεάτια από όπου εκτιμάται ότι εισχώρησαν τα νερά. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικίες.

Η εικόνα στον κάμπο του Πυθίου παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η σιδηροδρομική γραμμή και ο σταθμός έχουν καλυφθεί από τα νερά, ενώ πλημμυρισμένος είναι και ο τοπικός αστυνομικός σταθμός. Σε ορισμένα σημεία το ύψος του νερού ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, φτάνοντας έως και τα 2,7 μ., με χαρακτηριστική εικόνα μια μπασκέτα ύψους τριών μέτρων που έχει σχεδόν καλυφθεί.