Ο Έβρος βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, καθώς η συνεχής και ανεξέλεγκτη άνοδος της στάθμης των υδάτων έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, επιβεβαιώνοντας τα πιο δυσοίωνα σενάρια των τελευταίων ημερών. Ήδη περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν καλυφθεί από νερό, ενώ η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική.

Τα ξημερώματα, τα Λάβαρα Έβρου βρέθηκαν σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής, όταν η αιφνίδια και έντονη άνοδος της στάθμης των υδάτων δημιούργησε άμεσο κίνδυνο πλημμύρας για κατοικίες του οικισμού. Λίγο μετά τις 2:30 ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ειδοποιηθούν οι κάτοικοι και να ληφθούν προληπτικά μέτρα προστασίας. Νωρίτερα είχε κλείσει προληπτικά και ο βόρειος κόμβος της περιοχής.

Παράλληλα, υπήρξε εκτεταμένη κινητοποίηση της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου. Μηχανήματα ενίσχυαν κρίσιμα σημεία των αναχωμάτων, ενώ οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και παραμένουν σε εξέλιξη.

Κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας ενημέρωσαν τους πολίτες για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα υγείας, βάσει της λίστας ευάλωτων πολιτών που έχουν καταρτίσει οι κοινωνικές υπηρεσίες.

Επικίνδυνες πιέσεις στα αναχώματα

Οι περισσότερες διαβάσεις κάτω από τον κάθετο άξονα είχαν ήδη κλείσει τις προηγούμενες ημέρες. Μία μόνο παρέμενε ανοιχτή για τη διοχέτευση υδάτων προς το ποτάμι, ωστόσο, όταν η πίεση έφτασε σε οριακό σημείο, αποφασίστηκε το κλείσιμό της με μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών.

Οι αντλίες λειτουργούν αδιάκοπα στα Λάβαρα, απομακρύνοντας νερά από τον οικισμό, όμως οι πιέσεις παραμένουν ιδιαίτερα ισχυρές. Από την εξωτερική πλευρά του χωριού, ο όγκος των υδάτων φτάνει έως και τα επτά μέτρα, ασκώντας τεράστια πίεση στα αναχώματα.

Η πίεση μετατοπίζεται νοτιότερα

Στο Σουφλί πραγματοποιείται άντληση υδάτων εδώ και είκοσι ημέρες, ενώ οι θύρες που διοχετεύουν νερά προς την πόλη ενισχύονται με πέντε μέτρα αδρανών υλικών. Η πίεση μετατοπίζεται νοτιότερα, με τα αναχώματα σε όλο το παρέβριο τμήμα να δοκιμάζονται έντονα.

Από το Αμόριο, όπου το ανάχωμα έχει καταρρεύσει, έως το Τυχερό Έβρου, η κατάσταση παραμένει οριακή και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Αυστηρές συστάσεις

Οι αρχές απευθύνουν αυστηρή σύσταση στους πολίτες να μην προσεγγίζουν τις παρέβριες περιοχές και τα αναχώματα, καθώς οι συνθήκες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και απρόβλεπτες. Η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς, με τις υπηρεσίες σε αυξημένη επιφυλακή και τους κατοίκους σε συνεχή εγρήγορση, σε μια μάχη που κρίνεται λεπτό προς λεπτό.

Αργότερα μέσα στην ημέρα αναμένεται να επισκεφθεί πληγείσες περιοχές του βόρειου Έβρου και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από νωρίς το πρωί στην Αλεξανδρούπολη για να συμμετάσχει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.