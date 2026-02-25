Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026 δείχνει γενικά αίθριο σκηνικό στα δυτικά, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη και την ανατολική νησιωτική Ελλάδα. Το μεσημέρι και το απόγευμα, φαινόμενα θα εμφανιστούν και στα ανατολικά τμήματα της Μακεδονίας και τη Θράκη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανές το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει στα ανατολικά και θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αλλά από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 6 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Σχεδόν αίθριος καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους 5 με 7 μποφόρ που θα εξασθενήσουν σταδιακά. Θερμοκρασία 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 7 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές κυρίως σε Σποράδες και Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, εξασθενούμενοι από το μεσημέρι. Θερμοκρασία 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, κυρίως στην Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι αρχικά δυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε βόρειους. Θερμοκρασία 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί στα βόρεια. Από το μεσημέρι αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026: Αίθριος καιρός στο Ιόνιο και τα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ανατολικά και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση, κυρίως στα βορειοανατολικά.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με κατά τόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και παγετός θα εμφανιστεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026: Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026: Στα βόρεια αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.