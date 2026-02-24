Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία πρόταση υπέρ της Ουκρανίας, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της. Το ψήφισμα εκφράζει έντονη ανησυχία για την εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά αμάχων και κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

Η ψηφοφορία της συνέλευσης, που έχει επανειλημμένα ταχθεί στο πλευρό του Κιέβου, ολοκληρώθηκε με 107 ψήφους υπέρ, 12 κατά και 51 αποχές. Η διαδικασία θεωρήθηκε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Ουκρανία, καθώς συνέπεσε με την τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής.

Σύμφωνα με το Reuters, η ανάλυση της ψηφοφορίας για το ψήφισμα –το οποίο δεν είναι νομικά δεσμευτικό αλλά διαθέτει σημαντικό πολιτικό βάρος– έδειξε ότι η Ρωσία, η Λευκορωσία και το Ιράν συγκαταλέγονταν στις χώρες που το καταψήφισαν. Αντίθετα, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες απείχαν. Η πλειονότητα των χωρών που επέλεξαν την αποχή προέρχονταν από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Λατινική Αμερική.

Αδιέξοδο στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας παραμένει σε αδιέξοδο καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, καθώς η Ρωσία διαθέτει δικαίωμα βέτο που εμποδίζει οποιαδήποτε στρατιωτική ή πολιτική δράση υπέρ της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να συνεχίσουν τη στήριξή τους, την ώρα που οι διαφωνίες μεταξύ ευρωπαίων εταίρων για ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας σκίασαν τις εκδηλώσεις για την επέτειο της εισβολής.

Παράλληλα, δεκάδες χώρες –μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και το Περού– συγκεντρώθηκαν στο περιθώριο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις της Ρωσίας. Η κοινή αυτή στάση θεωρήθηκε σαφές μήνυμα υποστήριξης στην Ουκρανία εντός των Ηνωμένων Εθνών.

«Αυτό που έχει κάνει και κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή παραβιάζει κάθε αρχή», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, στη συνάντηση. «Όλα όσα πρεσβεύουν τα Ηνωμένα Έθνη παραβιάζονται», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.