Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης προς την Ουκρανία, ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο Κίεβο. Η ανακοίνωση έγινε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από τη ρωσική εισβολή, οι τρεις ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς το Κίεβο θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί. Όπως τόνισαν, η Ένωση έχει ήδη διαθέσει σχεδόν 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, ποσό που υπερβαίνει εκείνο οποιουδήποτε άλλου εταίρου.

Στη δήλωσή τους επισήμαναν επίσης ότι το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο έχει εγκριθεί από τους 27 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, «θα υλοποιηθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Προτεραιότητα, όπως ανέφεραν, αποτελεί η κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και η ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η ενεργοποίηση του νέου πακέτου ενεργειακής στήριξης ύψους 100 εκατ. ευρώ, καθώς και η προετοιμασία σχεδίου 920 εκατ. ευρώ για τη σταθεροποίηση, αποκατάσταση και ανασυγκρότηση του ενεργειακού συστήματος της Ουκρανίας. Το σχέδιο επικεντρώνεται στην αποκατάσταση δικτύων, την επανεκκίνηση κατεστραμμένων μονάδων παραγωγής και την ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμισαν τέλος ότι η Ένωση προχωρά στην προετοιμασία του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους της στο G7, με στόχο τη διατήρηση της μέγιστης πίεσης στη Μόσχα.