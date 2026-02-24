Ξεκίνησαν σήμερα (24/2) προπονήσεις με την Εθνική Ελλάδας οι: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Όμηρος Νετζήπογλου ενόψει των ματς με το Μαυροβούνιο.

