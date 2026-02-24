Υπενθυμίζεται ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υποδέχεται το Μαυροβούνιο την Παρασκευή (27/2) στο δεύτερο «παράθυρο» των προκριματικών για το FIBA World Cup.

Στη διάθεση του τεχνικού τιμ έχουν επίσης τεθεί οι: Κώστας Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου-Λονγκ, Νίκος Πλώτας, Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος και Νίκος Τουλιάτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις νέες προσθήκες των Λαρεντζάκη, Τολιόπουλου και Νετζήπογλου πήραν τη σχετική άδεια από τις ομάδες τους προκειμένου να δώσουν το «παρών» στους αγώνες της γαλανόλευκης.