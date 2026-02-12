Δημοφιλή
Το Nations League ως «κλειδί» για τα προκριματικά του Euro 2028
Μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο Μουντιάλ 2026, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στο Euro 2028, με το Nations League 2026/27 να παίζει καθοριστικό ρόλο για την πορεία της. Οι νικητές των ομίλων του UEFA Nations League, που δεν εξασφαλίσουν πρόκριση μέσω των προκριματικών, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν […]
Αποκάλυψη: Ο Μάριος Ηλιόπουλος στους πανηγυρισμούς τίτλου του Ολυμπιακού το 2012 (Photo+video)
Λένε πως μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ίσως να λέει ακόμη περισσότερες. Ίσως οι χίλιες να είναι λίγες… Φίλαθλος που βρέθηκε στη φιέστα του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα του 2012 επί εποχής Βαλβέρδε, σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Παραλιακής , έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφικό υλικό από εκείνη τη βραδιά. Σε αυτό […]
Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League 2026/27
Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο UEFA Nations League 2026/27 τον Σεπτέμβριο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, τη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους. Η κλήρωση της φάσης των ομίλων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες. Στο Nations League, οι 54 ομοσπονδίες της UEFA χωρίζονται σε τέσσερις […]
Το format του UEFA Nations League και τα οικονομικά κίνητρα για τις ομάδες
Το UEFA Nations League είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση εθνικών ομάδων που ξεκίνησε το 2018, με στόχο να αντικαταστήσει τα φιλικά παιχνίδια και να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες πρόκρισης σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι εθνικές ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες δυναμικότητας, τις Λίγκες A, B, C και D. Κάθε λίγκα οργανώνεται […]
Η Εθνική Ελλάδας έμαθε τους αντιπάλους της στο Nations League – Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι
Η Εθνική Ελλάδας έμαθε σε ποιον όμιλο θα αγωνιστεί στο UEFA Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (12/2) στις Βρυξέλλες. Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στη δράση τον προσεχή Σεπτέμβριο, αρχίζοντας έναν νέο κύκλο αγώνων με βασικό στόχο τη δυναμική παρουσία της ενόψει της τελικής φάσης του Euro 2028. Την ΕΠΟ εκπροσώπησαν στην […]