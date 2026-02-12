Η Εθνική Ελλάδας έμαθε σε ποιον όμιλο θα αγωνιστεί στο UEFA Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (12/2) στις Βρυξέλλες.

Η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στη δράση τον προσεχή Σεπτέμβριο, αρχίζοντας έναν νέο κύκλο αγώνων με βασικό στόχο τη δυναμική παρουσία της ενόψει της τελικής φάσης του Euro 2028.

Την ΕΠΟ εκπροσώπησαν στην εκδήλωση ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης και η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη. Παρόντες ήταν επίσης ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς, καθώς και οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Η Ελλάδα τοποθετήθηκε στον 2ο όμιλο της League A, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο.

Αναλυτικά όλοι οι όμιλοι του Nations League 2026/27:

League A

1ος όμιλος