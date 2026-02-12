Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο UEFA Nations League 2026/27 τον Σεπτέμβριο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, τη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους. Η κλήρωση της φάσης των ομίλων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Στο Nations League, οι 54 ομοσπονδίες της UEFA χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues) με βάση τη δυναμικότητά τους. Στη League A, οι τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων διαμορφώθηκαν με κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες τρεις εντός και εκτός έδρας, για συνολικά έξι αγώνες. Οι όμιλοι της League D περιλαμβάνουν τρεις ομάδες, με κάθε ομάδα να δίνει τέσσερις αγώνες.

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών είναι οι εξής:

  • 1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

  • 2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

  • 3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

  • 4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

  • 5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

  • 6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

  • Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

  • Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

  • Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

  • Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.

