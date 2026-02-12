Η Εθνική Ελλάδας ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο UEFA Nations League 2026/27 τον Σεπτέμβριο, συμμετέχοντας για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, τη League A, μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους. Η κλήρωση της φάσης των ομίλων πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Στο Nations League, οι 54 ομοσπονδίες της UEFA χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Leagues) με βάση τη δυναμικότητά τους. Στη League A, οι τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων διαμορφώθηκαν με κάθε ομάδα να αντιμετωπίζει τις υπόλοιπες τρεις εντός και εκτός έδρας, για συνολικά έξι αγώνες. Οι όμιλοι της League D περιλαμβάνουν τρεις ομάδες, με κάθε ομάδα να δίνει τέσσερις αγώνες.

Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών είναι οι εξής:

1η αγωνιστική: 24–26 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 27–29 Σεπτεμβρίου 2026

3η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου – 3 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 4–6 Οκτωβρίου 2026

5η αγωνιστική: 12–14 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 15–17 Νοεμβρίου 2026

Προημιτελικά League A: 25–30 Μαρτίου 2027

Play-off League A/B και B/C: 25–30 Μαρτίου 2027

Τελική φάση: 9–13 Ιουνίου 2027

Play-off League C/D: 23–28 Μαρτίου 2028

Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα δημοσιοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026.