Το UEFA Nations League είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση εθνικών ομάδων που ξεκίνησε το 2018, με στόχο να αντικαταστήσει τα φιλικά παιχνίδια και να προσφέρει πρόσθετες ευκαιρίες πρόκρισης σε μεγάλες διοργανώσεις, όπως το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι εθνικές ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες δυναμικότητας, τις Λίγκες A, B, C και D. Κάθε λίγκα οργανώνεται σε ομίλους, όπου οι ομάδες αγωνίζονται εντός και εκτός έδρας. Οι νικητές των ομίλων ανεβαίνουν στην επόμενη κατηγορία (εκτός από τη League A), ενώ οι τελευταίοι υποβιβάζονται (εκτός από τη League D). Στη League A, οι τέσσερις νικητές των ομίλων προκρίνονται στο Final Four, διεκδικώντας τον τίτλο του Nations League.

Οι ομάδες που δεν καταφέρνουν να προκριθούν μέσω των προκριματικών αποκτούν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των playoffs, κάτι που προσφέρει τόσο χρηματικά κίνητρα όσο και αγωνιστικά οφέλη.

Η UEFA έχει αυξήσει σημαντικά τα χρηματικά έπαθλα της διοργάνωσης, επιβραβεύοντας την κάθε ομάδα για την παρουσία της και την απόδοσή της. Κάθε ομάδα λαμβάνει ένα ποσό αλληλεγγύης ανάλογα με τη Λίγκα της: από 750.000 € για τη League D έως 2,25 εκατ. € για τη League A.

Οι νικητές των ομίλων λαμβάνουν επιπλέον μπόνους ίσης αξίας με το αρχικό ποσό, με αποτέλεσμα τα μέγιστα έσοδα από τη φάση των ομίλων να φτάνουν:

4,5 εκατ. € για τη League A

3 εκατ. € για τη League B

2,25 εκατ. € για τη League C

1,5 εκατ. € για τη League D

Στη συνέχεια, οι τέσσερις ομάδες που προκρίνονται στο Final Four της League A διεκδικούν χρηματικά έπαθλα από 2,5 έως 6 εκατ. €, ανάλογα με την τελική τους θέση. Συνολικά, η ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο μπορεί να φτάσει έσοδα έως 10,5 εκατ. €, ενώ η δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση φτάνουν αντίστοιχα τα 9, 8 και 7 εκατ. €.