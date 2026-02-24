Η Σοφία Βούλτεψη αναφέρθηκε μιλώντας στο Action24 στα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, την περασμένη εβδομάδα.

Όταν στη συζήτηση έγινε αναφορά στα μανικετόκουμπα με αμερικανικά σύμβολα που φορούσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος έκανε λόγο για «δράκουλες-κομμουνιστές» που πήγε να αντιμετωπίσει, η κ. Βούλτεψη αναφέρθηκε στους «200» της Καισαριανής.

Για μένα δεν μπορείς να κάνεις χιούμορ λίγες ώρες αφότου είχαν γίνει οι αποκαλύψεις των φωτογραφικών ντοκουμέντων της Καισαριανής ειπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τη Σοφία Βούλτεψη να λέει: «Τι σχέση έχουν οι σημερινοί κομμουνιστές με εκείνους παιδί μου; Αυτοί με μία σφαλιάρα φεύγουνε. Πλάκα μου κάνετε τώρα; Τα ζήσαμε. Τα ακούγαμε μέσα στο σπίτι μας[…]» .