Ο γνωστός ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν πέθανε σε ηλικία 71 ετών. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοχειρία. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τις ταινίες The Long Riders, Revenge of the Nerds και τη σειρά Lizzie McGuire.

Σύμφωνα με τον αδελφό του ο Ρόμπερτ Καραντάιν υπήρξε ο «θεμέλιος λίθος» της οικογένειας, αν και πάλευε για δύο δεκαετίες με τη Διπολική Διαταραχή. Η ασθένεια αυτή, όπως είπε, τελικά τον κατέβαλε.

Η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη: «Με απέραντη λύπη μοιραζόμαστε την απώλεια του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, θείου και αδελφού, Ρόμπερτ Καραντάιν. Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Bobby ήταν πάντα ένα φως για όλους γύρω του. Ελπίζουμε ο αγώνας του να ρίξει φως και να ενθαρρύνει τη συζήτηση γύρω από το στίγμα της ψυχικής ασθένειας. Ζητούμε ιδιωτικότητα για να πενθήσουμε αυτή την ανείπωτη απώλεια».

Ο Κιθ Καραντάιν τόνισε πως η οικογένεια θέλει να γίνει γνωστός ο «γενναίος αγώνας» του αδελφού του με τη Διπολική Διαταραχή. «Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτό», είπε. «Ήταν ένας βαθιά χαρισματικός άνθρωπος, γεμάτος σοφία και αποδοχή. Θα τον θυμόμαστε για το χιούμορ του και την καλοσύνη του».

Μια ζωή αφιερωμένη στην υποκριτική και την τέχνη

Ο Ρόμπερτ Καραντάιν γεννήθηκε στις 24 Μαρτίου 1954 και ήταν ο νεότερος γιος του ηθοποιού Τζον Καραντάιν.

Πραγματοποίησε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1972 στο πλευρό του John Wayne στην ταινία The Cowboys. Στη συνέχεια συμμετείχε στο βραβευμένο με Όσκαρ Coming Home του Hal Ashby, πλάι στη Jane Fonda και τον Jon Voight, ενώ ξεχώρισε και στο Mean Streets του Martin Scorsese.

Το 1980 συμμετείχε σε δύο ταινίες που προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ Καννών: το The Big Red One του Samuel Fuller και το The Long Riders του Walter Hill, όπου έπαιξε μαζί με τα αδέλφια του David και Keith. Η ιδιαιτερότητα της ταινίας ήταν ότι πραγματικοί αδελφοί υποδύονταν αληθινά αδέλφια – μια κινηματογραφική σύμπτωση που ενίσχυσε τη φήμη τους.

Από τους «Nerds» στη «Lizzie McGuire»

Η μεγαλύτερη εμπορική του επιτυχία ήρθε το 1984 με την ταινία Revenge of the Nerds, όπου υποδύθηκε τον Lewis Skolnick. Ο ρόλος αυτός τον καθιέρωσε σε μια ολόκληρη γενιά θεατών και δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα franchise της δεκαετίας του ’80. Αργότερα, απέκτησε νέο κοινό μέσα από τη σειρά Lizzie McGuire, όπου υποδύθηκε τον πατέρα της πρωταγωνίστριας.