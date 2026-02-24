Η Βίκυ Παγιατάκη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από αλλεργική αντίδραση που υπέστη, αφού κατανάλωσε ταραμοσαλάτα.

Η γνωστή αστρολόγος αποκάλυψε η ίδια το περιστατικό, τονίζοντας πως δεν γνώριζε ότι είναι αλλεργική στον ταραμά, όταν αποφάσισε να δοκιμάσει τη συγκεκριμένη τροφή.

Η περιπέτεια της υγείας της σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του τριημέρου, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, η Βίκυ Παγιατάκη επέστρεψε κανονικά στην εκπομπή «Buongiorno», στην οποία συμμετέχει, εμφανώς ανακουφισμένη και με διάθεση να μοιραστεί την εμπειρία της με το κοινό.

«Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό. Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα», ανέφερε η αστρολόγος, περιγράφοντας με χιούμορ την περιπέτειά της.