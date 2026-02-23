Φτιάξτε αυτή την εύκολη και γευστική συνταγή παρέα με τα παιδιά, ιδανική για την Καθαρά Δευτέρα ή κάθε νηστίσιμη περίοδο.

Η παραδοσιακή ταραμοσαλάτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά ορεκτικά. Με λίγα υλικά και απλά βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πιάτο με πλούσια γεύση και βελούδινη υφή που θα εντυπωσιάσει στο τραπέζι σας.

Υλικά

200 γρ. ταραμάς

1 φλιτζάνι φρέσκο ψωμί χωρίς κόρα (μουλιασμένο σε νερό)

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

2-3 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

1 μικρό κρεμμύδι (προαιρετικά, για έξτρα γεύση)

Αλάτι και πιπέρι (αν επιθυμείτε)

Εκτέλεση

1. Μουλιάζουμε το ψωμί: Τοποθετούμε το ψωμί σε ένα μπολ με νερό και το αφήνουμε να μαλακώσει για λίγα λεπτά.

2. Ανακατεύουμε τα υλικά: Στραγγίζουμε καλά το ψωμί και το βάζουμε σε μπλέντερ μαζί με τον ταραμά και το κρεμμύδι, αν το χρησιμοποιήσουμε. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Αν χρειαστεί, ρίχνουμε επιπλέον ελαιόλαδο μέχρι η υφή να γίνει κρεμώδης και ομοιογενής.

3. Προσθέτουμε το λεμόνι: Όταν το μείγμα αποκτήσει απαλή υφή, ρίχνουμε τον χυμό λεμονιού, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε ξανά ώστε να ενσωματωθούν πλήρως όλα τα υλικά.

4. Σερβίρουμε: Μεταφέρουμε την ταραμοσαλάτα σε μπολ, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο στην επιφάνεια και τη συνοδεύουμε με λαγάνα, ελιές ή φρέσκα λαχανικά.

Απολαύστε τη δροσερή και αφράτη ταραμοσαλάτα σας, μια συνταγή που συνδυάζει παράδοση και απλότητα, φτιαγμένη με αγνά υλικά και μεράκι.