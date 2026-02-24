Παραδόθηκε το μεσημέρι ο άνδρας που αναζητούνταν για την απόπειρα βιασμού κοπέλας ΑμεΑ στην Κυψέλη. Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της: «Μεσημβρινές ώρες σήμερα παρουσιάστηκε συνοδευόμενος από δικηγόρο στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών αλλοδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα βιασμού σε βάρος γυναίκας με αναπηρία σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης».

Η καταγγελία για τη σεξουαλική επίθεση με φερόμενο δράστη έναν 64χρονο, γνώριμο της οικογένειας, προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο. Το MEGA εξασφάλισε ντοκουμέντα αυτής της αποτρόπαιης επίθεσης.

Ο 64χρονος καταγράφεται έξω, στην είσοδο του σπιτιού, να περπατάει, να προχωράει με κλειδιά, να ανοίγει την πόρτα, να μπαίνει μέσα και να κλειδώνει. Στη συνέχεια ο ίδιος άνδρας επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά το 25χρονο κορίτσι με τη μητέρα του κοριτσιού περίπου πέντε λεπτά αργότερα να μπαίνει στο σπίτι και βλέπει μία φριχτή εικόνα μπροστά της.

Σημειώνεται πως, ενώ η κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει και τη σκηνή της απόπειρας βιασμού, για ευνόητους λόγους δεν προβάλλεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA.

Η γυναίκα αυτή πήγε να πάρει την αστυνομία και αυτό το άτομο της επιτέθηκε, και τη χτύπησε. Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνεται να την χτυπάει με χαστούκια και κλωτσιές και μπουνιές σε όλο της το σώμα, ενώ έχουν πέσει κάτω. Η συγκεκριμένη γυναίκα με ένα τηγάνι προσπαθούσε να τον αντιμετωπίσει και στη συνέχεια ο συγκεκριμένος άνδρας σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι.

Το χρονικό

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Η μητέρα των κοριτσιών ήταν εκείνη που, επιστρέφοντας στο σπίτι, άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε μπροστά στο αποτρόπαιο θέαμα. Σε κατάσταση σοκ, προσπάθησε να τον απωθήσει χρησιμοποιώντας αντικείμενα που βρήκε πρόχειρα, όπως ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.

Παρά την αντίδρασή της, ο δράστης κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για πρόσωπο οικείο στην οικογένεια, καθώς βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον άνδρα αλβανικής καταγωγής και διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

«Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι…..»

«Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω το «Κραυγή ΑμεΑ» που ήτανε μαζί μου από το πρωί μέχρι τις 12 τη νύχτα στο Θριάσιο, δίπλα σε μένα και στα παιδιά μου. Είναι ένα σωματείο για κακοποίηση, για βιασμούς, για παιδιά με αυτισμό και διάφορα τέτοια. Πήγα για λίγα δευτερόλεπτα στο φαρμακείο να πάρω ένα ζευγάρι γυαλιά βασικά, αυτά που φοράω. Μου τα ‘χε σπάσει η μικρή και λέω: «Μαρίτσα κάτσε φρόνιμα, πρόσεξε την αδερφούλα σου και έρχομαι». Αφήνω την πόρτα ανοιχτή γιατί σαν μάνα 25 χρόνια ξέρω ποιο είναι το παιδί μου, καλύτερα και από γιατρούς και οποιονδήποτε, και πάω, παίρνω τα γυαλιά», είπε αρχικά.

«Η κύρια είσοδος του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Γιατί είχα και το air condition να μπει λίγο οξυγόνο μέσα όλη νύχτα, είχαμε μόλις ξυπνήσει. Γυρνώντας πίσω ακούω ένα «κλικ» στο κινητό μου, λέω «θα ‘ναι λέω που πιάνω σήμα που κοντεύω να φτάσω στο σπίτι». Με το που βάζω το κλειδί, βρίσκω την πόρτα κλειστή, βρίσκω ένα εμπόδιο, σπρώχνω, δεν ήταν δικό του το κλειδί, ανοίγω και τον βλέπω μέσα, που ήταν υπεράνω υποψίας στη γειτονιά, έκανε θελήματα σε όλους τους ανθρώπους, γέροντες και τα λοιπά, όπως και σε μένα που δεν έχω άνθρωπο εδώ στο σπίτι να μου φέρνει πράγματα τα οποία τον πλήρωνα κάθε τέλος του μήνα που μας πλήρωνε ο ΟΠΕΚΑ, και τον βλέπω με τα γεννητικά του όργανα. Για όλους το έκανε αυτό στη περιοχή. Γι’ αυτό θέλω να βγουν και φωτογραφίες γιατί μπορεί να το ‘χει κάνει και σε άλλον άνθρωπο, να μη τα κρύβουμε αυτά παιδιά», συνέχισε.

«Τον είδα πάνω στο παιδί μου στο κρεβάτι, με τα γεννητικά του όργανα έξω. Ξέχασε ο «έξυπνος» ότι εγώ έχω κλειστό κύκλωμα καμερών μέσα στο σπίτι μου και με ήχο, και τα ‘χανε καταγράψει όλα. Τρέχει μέσα στο μπάνιο, προσπαθούσε να ντυθεί, εγώ έβριζα ασύστολα. Βγήκα έξω, βουτάω ένα τηγάνι του το φέρνω στο κεφάλι, γλιστράω από το ένα πόδι γιατί έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο, εκεί βρήκε ευκαιρία και με χτύπησε. Το παιδί ήρθε κατά πάνω μου, το κορίτσι, γιατί έβλεπε όλο αυτό το σκηνικό και τρόμαξε που έχει αυτισμό – κι αυτά τα παιδιά κάνουν παλινδρόμηση όταν βλέπουν αυτά τα πράγματα, όσοι και θεραπεία να έχουν κάνει, γυρίζουν πίσω – και της έριξε μπουνιά στο μάτι. Άρχισε, με έβριζε, με ακατονόμαστες φράσεις και βγήκε από την πολυκατοικία τον οποίο τον ακούσανε όλοι. Και όπως καταγράφηκαν παντού. Κάλεσα την αστυνομία, ήρθε η ΔΙΑΣ, πήγα στη Θήρας έδωσα κατάθεση, τώρα προχωράω με τον δικηγόρο μου, με ασφαλιστικά μέτρα και εξώδικο και από δω και πέρα θα μιλήσει ο νόμος», σημείωσε η μητέρα της 25χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στην 25χρονη και φαίνεται πως δεν έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά η κοπέλα. «Απλά προσπάθησε. Δηλαδή αν καθυστερούσα λίγο παραπάνω στο φαρμακείο με τα κορίτσια, που με ξέρουν χρόνια, δέκα χρόνια που είμαι εδώ, θα το είχε κάνει», σχολίασε η γυναίκα.