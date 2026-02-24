Η κακοποίηση γυναίκας ΑμεΑ στην Κυψέλη συγκλονίζει την κοινή γνώμη, καθώς οι αποκαλύψεις για την υπόθεση δεν έχουν τέλος. Ο φερόμενος ως δράστης, γνωστός της οικογένειας, καταζητείται από τις αρχές.

Σύμφωνα με μαρτυρία που προβλήθηκε στο Star, ο άνδρας φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά και την ίδια του την κόρη στην Αλβανία, όταν εκείνη ήταν ακόμη παιδί. Η γυναίκα περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο όσα έζησε.

«Έχω ζήσει το ίδιο περιστατικό που έχει ζήσει το κορίτσι. Ήμουν μικρή και φοβόμουν να φέρω αντίρρηση, μη με έδερνε, μη με σκότωνε. 7 χρονών ήμουν. Το κράτησα μέσα μου για πολλά χρόνια, θεωρούσα ότι δεν έγινε κάτι σημαντικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο πατέρας της προσπάθησε να την παρουσιάσει ως ψυχικά ασταθή. «Μου λέει “δεν έχω κάνει τίποτα, είσαι τρελή, το έχεις σκαρφιστεί από το μυαλό σου, δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο και δεν θα σου πω ποτέ μου συγγνώμη”. Είμαι μάνα και υποστηρίζω τη μάνα», πρόσθεσε η κόρη του 64χρονου.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν τον άνδρα τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και στα νότια προάστια. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να τον κρύβει κάποιο πρόσωπο του περιβάλλοντός του, ενώ αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχει διαφύγει στην Αλβανία.