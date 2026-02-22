Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Αλβανού που φέρεται να επιτέθηκε σε δύο 25χρονες γυναίκες ΑμεΑ στην Κυψέλη έχει εξαπολύσει η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας των δύο κοριτσιών, ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, μπήκε στο ισόγειο διαμέρισμα όπου διαμένουν και επιτέθηκε στη μία από τις κόρες της με σκοπό να τη βιάσει.

Λίγο αργότερα, η μητέρα επέστρεψε στο σπίτι και εντόπισε τον άνδρα μέσα σε αυτό. Τον καταδίωξε, ωστόσο εκείνος κατάφερε να διαφύγει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για πρόσωπο γνωστό στην οικογένεια.

Η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή που εξέτασε τα δύο κορίτσια, δεν διαπιστώθηκε τετελεσμένος βιασμός. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης επιτέθηκε στη μία 25χρονη, αλλά δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει την πράξη του.

Η μαρτυρία της μητέρας

«Είχα πάει στο φαρμακείο, ούτε δέκα λεπτά δεν έκανα, και μπήκα μέσα στο σπίτι και τον έπιασα που ασελγούσε πάνω στα παιδιά. Τον κοπάνησα με ένα τηγάνι, γλίστρησα, με χτύπησε, έριξε και μπουνιά στο μάτι στο ένα κορίτσι. Τώρα πάω στο Θριάσιο να δω πως είναι το παιδί. Αυτός τώρα αναζητείται, έχουν στήσει καρτέρι οι αστυνομικοί στο σπίτι του μήπως πάει και τον πιάσουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει φύγει για Αλβανία», δήλωσε η μητέρα των δύο κοριτσιών, περιγράφοντας τον εφιάλτη που έζησε στην Κυψέλη.

«Πήγα στο φαρμακείο που είναι ούτε 20 μέτρα από το σπίτι να πάρω γυαλιά και γυρνώντας, τον βρήκα μέσα», πρόσθεσε στη συνέχεια, μιλώντας αποκλειστικά στο MEGA.

Η επέμβαση των Αρχών

Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές. Η 25χρονη μεταφέρθηκε τραυματισμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για ιατρική φροντίδα.

Στα πλάνα του MEGA, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. φτάνουν στο σημείο μαζί με το ασθενοφόρο, ενώ οι διασώστες τοποθετούν τη νεαρή γυναίκα στο φορείο.

Οι κινήσεις του δράστη έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού. Οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Η μητέρα, όταν επέστρεψε στο σπίτι και αντίκρισε τη σκηνή, αντέδρασε ακαριαία. Σε κατάσταση σοκ, επιτέθηκε στον άνδρα με ό,τι βρήκε μπροστά της — με ένα τηγάνι και ένα μαχαίρι.