Συναγερμός έχει σημάνει στην Κυψέλη, έπειτα από σοβαρή καταγγελία για περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος δύο 25χρονων γυναικών ΑμΕΑ, μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δίδυμες αδελφές, οι οποίες φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από άνδρα ο οποίος, είναι γνωστός στην οικογένεια. Η μητέρα των γυναικών υποστηρίζει πως ο δράστης είναι απο την Αλβανία, τη βοηθούσε κατά διαστήματα με τα ψώνια και διαμένει στην ίδια περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγελία αναφέρει ότι ο άνδρας φέρεται να μπήκε στο σπίτι την ώρα που η μητέρα απουσίαζε και επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές. Όπως υποστηρίζεται, αποπειράθηκε να επιτεθεί και στη δεύτερη, χωρίς ωστόσο σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να ολοκληρώσει την πράξη.

Η μητέρα φέρεται να αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί μέσω καμερών που υπάρχουν στο εσωτερικό της κατοικίας. Αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Η μητέρα των 25χρονων γυναικών βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και δίνει κατάθεση, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες ενημερώθηκε για το περιστατικό και τη σχέση που είχε ο φερόμενος δράστης με την οικογένεια.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, αναζητείται ο άνδρας που έχει κατονομάσει η μητέρα των κοριτσιών.