Ξεκίνησε κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, η δίκη του πρώην αστυνομικού της Βουλής και της εν διαστάσει συζύγου του, οι οποίοι κατηγορούνται για σειρά σοβαρών πράξεων σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος των παιδιών τους.

Το δικαστήριο αποφάσισε, ύστερα από πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, να διεξαχθεί η διαδικασία χωρίς δημοσιότητα, προκειμένου να προστατευθεί ο ιδιωτικός βίος των διαδίκων και των ανήλικων παιδιών.

Η εισαγγελική λειτουργός επισήμανε ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών. Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών».

Με την πρόταση της εισαγγελέως συμφώνησαν και οι δύο πλευρές. Ο συνήγορος του πρώην αστυνομικού ανέφερε πως «υπάρχουν έξι παιδιά που έχουν ένα μέλλον μπροστά τους. Δεν μπορούν να στιγματιστούν». Από την πλευρά της, η υπεράσπιση της μητέρας σημείωσε ότι, σύμφωνα με εκθέσεις παιδοψυχολόγων, «με κάθε εκ νέου δημοσιότητα της υπόθεσης, επιβαρύνεται η ψυχική υγεία των παιδιών».

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο πρώην αστυνομικός αρνήθηκε μέσω του συνηγόρου του τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσει νέα στοιχεία στο δικαστήριο.

Παρόντες στη δικαστική αίθουσα ήταν και οι δύο κατηγορούμενοι. Ο πρώην αστυνομικός παραμένει προσωρινά κρατούμενος, ενώ η συγκατηγορούμενή του έχει αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη έπειτα από καταγγελία της πρώην αστυνομικού κατά του εν διαστάσει συζύγου της, πριν από περίπου 15 μήνες, για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα εις βάρος των παιδιών τους και της ίδιας.

Μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού, ασκήθηκε ποινική δίωξη και σε βάρος της καταγγέλλουσας. Το πρώην ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες όπως βιασμός, κατάχρηση ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, οι οποίες φέρονται να τελέστηκαν από κοινού.