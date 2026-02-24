«Για την ουσιαστικότερη προσπάθεια αναμόρφωσης της στρατιωτικής θητείας στην σύγχρονη ιστορία της χώρας μας» έκανε λόγο ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 για το νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας που από σήμερα τίθεται σε ισχύ.

Ως προς το ποια είναι η βασική μεταρρύθμιση, αυτή έχει προβολή στην εφεδρεία, εξήγησε ο υφυπουργός. «Δηλαδή, όταν εγώ υπηρετώ την θητεία μου, θέλουμε αύριο εμείς ως πολιτική ηγεσία αυτή τη στιγμή, η μεταρρύθμιση να έχει μία ουσιαστική εκπαιδευτική ικανότητα στο να βγάλει έναν έφεδρο, ο οποίος, εύχομαι ποτέ, θα μπορεί με κάποια εξειδίκευση και με κάποια συγκεκριμένη εκπαίδευση να ενταχθεί άμεσα σε ένα μοντέλο εφεδρείας το οποίο μπορεί να χρειαστεί η πατρίδα σε οποιαδήποτε φάση της πορείας» είπε χαρακτηριστικά.

«Το Ναυτικό και η Αεροπορία είναι τα σώματα εκείνα τα οποία έχουν την λιγότερη ανάγκη εφέδρων, διότι υπάρχει μία άλλη κατάσταση, μία άλλη οργανωτική εξοπλιστική δομή. Δηλαδή, δεν χρειάζομαι να έχω πάρα πολλούς στρατεύσιμους στην Πολεμική Αεροπορία, εκτός των λειτουργικών αναγκών της, γιατί η Πολεμική Αεροπορία έχει τα αεροπλάνα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εξειδίκευση οι αεροπόροι, σας λέω ένα σχηματικό παράδειγμα. Ή το Πολεμικό Ναυτικό έχει τα πλοία του, τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να επιχειρήσουν με συγκεκριμένες εξειδικεύσεις από τους μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.

Ο Στρατός Ξηράς όμως δίνει την εφεδρεία, δηλαδή ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Δένδιας ανέφερε ότι θέλουμε να έχουμε σε ένα βάθος χρόνου περίπου 150.000 εφέδρους, οι οποίοι με μία κατάλληλη εκπαίδευση, θα μπορούν αύριο, όποτε κληθούν αν κληθούν ή αν κληθούν σε ειρηνική περίοδο, να έχουν μία συγκεκριμένη εξειδίκευση, οργάνωση, ένα μοντέλο διαχείρισης στρατιωτικής κατάστασης κτλ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε» συμπλήρωσε ο κ. Δαβάκης.

Σχετικά με τις αλλαγές που εφαρμόζονται, καταρχήν « σήμερα ξεκινάει η παρουσίαση των νεοσυλλέκτων, όπως γίνεται κάθε ΕΣΣΟ, είναι η περίοδος εκείνη κατά την οποία κατατάσσονται, οι σειρές, οι οποίες μειώνονται από έξι που ήταν μέσα στη διάρκεια του χρόνου σε τέσσερις».

«Είναι μία νέα ρύθμιση, πιο ευέλικτη και πιο «»μαζική», δεδομένου ότι πλέον καταργούνται οι κατατάξεις σε κλάδους Ναυτικό, Στρατό και Αεροπορία, αλλά κατατάσσονται όλοι στον Στρατό Ξηράς, με κάποιες εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως εξειδικεύσεις των κατατασσομένων, παράδειγμα έχω ναυτικό φυλλάδιο ή έχω σπουδάσει ναυπηγός, μπορώ να καταταγώ στο Πολεμικό Ναυτικό. Ή είμαι αεροναυπηγός ή έχω κάποια άλλη εξειδίκευση τότε κατατάσσομαι στην Αεροπορία, αλλά ο βασικός κορμός των κατατασσομένων γίνεται στο Στρατό Ξηράς» εξήγησε ο κ. Δαβάκης.

Ακόμα, εισάγεται ο θεσμός των λεγόμενων πρότακτων, «δηλαδή μπορούν τα Ελληνόπουλα σήμερα, μόλις συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας του, να παρουσιαστούν για να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτοί θα μπορούν να εκπληρώσουν αυτές τις υποχρεώσεις σε 9 μήνες στρατιωτικής θητείας. Δηλαδή, τους δίνεται και ένα χαριστικό, αυτοί οι 18άρηδες θα μπορούν να υπηρετήσουν 9 μήνες αντί των τυπικών 12, μόλις τελειώσουν το Λύκειο».

«Αλλάζει και η εκπαίδευση. Η σημαντικότερη αλλαγή, είναι η κατάταξη στο Στρατό Ξηράς τυπικά και η ουσιαστική αναμόρφωση έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση λοιπόν ποια είναι; Είχαμε μέχρι τώρα τέσσερις εβδομάδες βασική εκπαίδευση. Η εκπαίδευση χωρίζεται σε βασική και σε ειδική. Η βασική ήταν τέσσερις εβδομάδες. Τώρα πάει στις δέκα εβδομάδες και περιλαμβάνει καταρχάς την ομαλή ένταξη του οπλίτη στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και την εκμάθηση κάποιων βασικών δεξιοτήτων, η βασική. Όταν περνάμε μετά στην ειδική εκπαίδευση που από τρεις εβδομάδες πάμε στις τέσσερις εβδομάδες, έχει την εκπαίδευση που είναι σε εξειδικευμένα κέντρα και σε σχολές.

Έχουμε δηλαδή τη σχολή Αλεξιπτωτιστών, για παράδειγμα. Αυτό είναι μια εξειδίκευση πέραν της βασικής εκπαίδευσης και στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία μπορούν στις μονάδες να χρησιμοποιηθούν μετά και όταν απολυθούν οι στρατιώτες. Και θα μπορέσουν να τους χρησιμεύσουν και στον πολιτικό λεγόμενο βίο τους» συνέχισε ο υφυπουργός.

Επίσης, επισήμανε ότι είχαμε μέχρι τώρα 46 ειδικότητες οπλιτών, πολλές από τις οποίες έχουν ξεπεραστεί από την σημερινή πραγματικότητα και γίνονται πλέον 19 ειδικότητες.

Η διάρκεια της θητείας είναι 12 μήνες, απλώς μεταβάλλεται η χρονική διάρκεια της εκπαίδευσης από τέσσερις βδομάδες η βασική σε δέκα εβδομάδες στο κέντρο εκπαιδεύσεως και από τρεις εβδομάδες η ειδική εκπαίδευση ανάλογα την ειδικότητα, δηλαδή μπορεί να είναι κάποιος χειριστής πολυβόλου, χειριστής όλμου, γίνεται τέσσερις εβδομάδες. «Δημιουργείται μια εξειδίκευση, την οποία θα την πάρει μαζί του σε ένα πιο ουσιαστικό στάδιο ο στρατεύσιμος» ανέφερε ο κ. Δαβάκης.

Κανονικά ισχύει η μειωμένη θητεία για τους προστάτες ή άτομα με προβλήματα υγείας, ωστόσο, προσέθεσε ο κ. Δαβάκης, επήλθε ένα φίλτρο ελέγχου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απαλλαγή στράτευσης για ψυχολογικούς λόγους.

«Δεν σας κρύβω ότι είχε γίνει μία βιομηχανία έκδοσης χαρτιών ψυχικής υγείας, τα οποία, αυτά πλέον πιστοποιούνται από κρατικά νοσοκομεία, από ΚΕΠΑ και αυστηροποιείται το πλαίσιο» σημείωσε.

Το εννεάμηνο παραμένει για τους υπηρετούντες στα σύνορα, είπε ερωτηθείς σχετικά, ενώ αναφέρθηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά στις γυναίκες.

«Τα κορίτσια θα παρουσιαστούν στην 2η ΕΣΣΟ. Ξεκινάμε με ένα πιλοτικό πρόγραμμα 200 εθελοντριών στο εκπαιδευτικό κέντρο στη Λαμία, όπου εκεί τον Ιούνιο, θα παρουσιασθούν οι νέες εθελόντριες στρατεύσιμες γυναίκες. Είναι μία παρέμβαση η οποία μπορεί να αποδώσει και εκεί με την ισοτιμία του άνδρα και της γυναίκας και στον τομέα της στρατιωτικής θητείας να αποδώσει και εκεί νέα πράγματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενα» ανέφερε.

Ως προς το κατά πόσο θα διατηρηθούν στις επόμενες δεκαετίες αυτές οι αλλαγές, ο κ. Δαβάκης επισήμανε «η μόνιμη παθογένεια όχι μόνο του πολιτικού αλλά γενικότερα του κοινωνικού μας συστήματος είναι η προσωρινότητα».

«Πρέπει να απαλλαγούμε απ’ την προσωρινότητα. Πρέπει να εφαρμόζουμε θεσμούς και οι θεσμοί θα εφαρμόζονται όταν με συνέπεια και συνέχεια τους καλλιεργούμε ούτως ώστε να μπορέσει να κρατηθεί αυτό το σύστημα, το οποίο είναι σύγχρονο, είναι αποδοτικό όσον αφορά την εξειδίκευση και πιστεύω ότι όλο αυτό θα δημιουργήσει μία ευοίωνη προοπτική για το μέλλον όσον αφορά τη θητεία.

Όποια παρέμβαση γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται με προβολή την εφεδρεία. Δηλαδή ο στρατιώτης, ο οποίος φεύγει μετά από 12 μήνες και ασχολείται πλέον με τις σπουδές του, με την κοινωνική του ζωή, με τον αγώνα της ζωής, όταν κληθεί και κατά τη διάρκεια της ειρηνικής περιόδου σε εκπαιδευτικές ασκήσεις αλλά και σε, ο μη γένοιτο, άλλη κατάσταση, να είναι πιο ανταποκρίσιμος σε όλη αυτή τη διαδικασί.

Αυξάνουμε τις βολές επί παραδείγματι. Παλιά, όπως εγώ, όταν είχα υπηρετήσει δύο χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία, ρίχναμε μία ή δυο φορές βολή. Τώρα αυξάνονται οι βολές για να είναι πιο εξοικειωμένος ο στρατιώτης με το οπλικό του σύστημα. Το όπλο το οποίο αύριο θα κληθεί να χειριστεί και όλα αυτά τα οποία αποτελούν κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ουσιαστικό» συμπλήρωσε.

Ως προς το αν θα δοθούν κίνητρα για τους ΕΠ.ΟΠ. απάντησε «βεβαίως. Και στην κατάταξη των γυναικών, αλλά και στους ΕΠ.ΟΠ., οι οποίοι αποτελούν ένα βασικό κομμάτι του στρατού μας και οι οποίοι είναι το ίδιο χρήσιμοι και απαραίτητοι σε όλες τις περαιτέρω δράσεις των Ενόπλων Δυνάμεων».