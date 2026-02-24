Εντυπωσιακά αποτελέσματα έφεραν οι έλεγχοι των τελωνειακών Αρχών της ΑΑΔΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Οι κατασχέσεις αφορούσαν αδήλωτα μετρητά, λαθραία καπνικά και αλκοολούχα προϊόντα, ναρκωτικές ουσίες, ακόμη και ζώα.

Συνολικά, οι τελωνειακές υπηρεσίες εντόπισαν αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα ύψους 773.355 ευρώ, 101.230 δολαρίων ΗΠΑ, 10.815 δολαρίων Καναδά, 112.000 τουρκικών λιρών και ποσά σε άλλα νομίσματα, καθώς και τραπεζικές επιταγές, 14 χρυσά νομίσματα και 3 ράβδους χρυσού.

Διαβάστε ακόμα: Big Brother της Εφορίας: Διασταυρώσεις, ελληνικό FBI και τραπεζικά δεδομένα στο κυνήγι της φοροδιαφυγής

Οι κατασχέσεις καπνικών προϊόντων ανήλθαν σε 4.715.310 τεμάχια τσιγάρα, 231 κιλά καπνού, 425 πούρα και 10.780 θερμαινόμενες ράβδους καπνού. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 96 φιάλες παράνομων αλκοολούχων ποτών, 27.448 λαθραία είδη και 6.262 παραποιημένα προϊόντα.

Αδήλωτα μετρητά σε αεροδρόμια και σύνορα

Στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», με τη βοήθεια σκύλων ανίχνευσης, εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις επιβατών που μετέφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά από προορισμούς όπως Τορόντο, Κάιρο, Τελ Αβίβ και Αμμάν. Παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» και σε συνοριακούς σταθμούς, όπως οι Εύζωνοι, οι Καστανιές, η Κακαβιά, η Κρυσταλλοπηγή και το Μαυρομάτι.

Ιδιαίτερη περίπτωση σημειώθηκε στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου, όπου επιβάτης από την Τουρκία εντοπίστηκε με 17.385 ευρώ και 95.600 τουρκικές λίρες.

Μαζικές κατασχέσεις λαθραίων καπνικών

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνελήφθησαν 29 επιβάτες, σε αφίξεις και αναχωρήσεις, με πάνω από 1,2 εκατομμύρια τσιγάρα στις αποσκευές τους. Επιπλέον, σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές εντοπίστηκαν ακόμη 1,69 εκατομμύρια τεμάχια.

Μεγάλες ποσότητες κατασχέθηκαν και στα τελωνεία Ευζώνων (πάνω από 1,48 εκατ. τσιγάρα), Καστανέων, Πατρών, Δράμας, Μυτιλήνης και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Παράνομα αλκοολούχα και απόσταξη χωρίς άδεια

Κατασχέσεις αλκοολούχων ποτών πραγματοποιήθηκαν στα τελωνεία Μυτιλήνης, Δράμας και Ευζώνων.

Στο τελωνείο Καστοριάς εντοπίστηκε άμβυκας σε πλήρη λειτουργία χωρίς την απαιτούμενη άδεια απόσταξης. Το μηχάνημα σφραγίστηκε και οι πρώτες ύλες κατασχέθηκαν.

Ναρκωτικά: Πάνω από ένα εκατομμύριο δισκία

Οι τελωνειακοί του «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων εντόπισαν 1.010.650 δισκία με δραστικές ουσίες όπως μιδαζολάμη, κλοναζεπάμη και τραμαδόλη. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 90,8 κιλά κάνναβης σε φορτωτική από Ισπανία και 506 κιλά KHAT από Ισραήλ, καθώς και συσκευές ατμίσματος με ουσίες THC.

Στον Συνοριακό Σταθμό Νυμφαίας, ελεγκτές εντόπισαν 77 κιλά ακατέργαστης κάνναβης σε όχημα με βουλγαρικές πινακίδες.

Παράνομες εισαγωγές εμβολίων και ζώων

Στο τελωνείο Κήπων κατασχέθηκαν 24 συσκευασίες λυοφιλοποιημένου ζωντανού εμβολίου κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων τουρκικής προέλευσης, η εισαγωγή του οποίου απαγορεύεται στην Ε.Ε.

Ακόμη, στο τελωνείο Ευζώνων εντοπίστηκαν πέντε ζωντανά κουτάβια χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, μέσα σε φορτηγό με δηλωθέν εμπόρευμα «κενά κουτιά από άργιλο». Η είσοδός τους στη χώρα δεν επετράπη και κινήθηκαν διαδικασίες επαναπροώθησης.

Βαρύ πρόστιμο για παραβάσεις σε επιχείρηση

Σε στοχευμένο έλεγχο επιχείρησης μεταχειρισμένων οχημάτων στον Νομό Τρικάλων, εντοπίστηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρότι βρίσκονταν σε υποχρεωτική ακινησία, με αποτέλεσμα την επιβολή υψηλού προστίμου.