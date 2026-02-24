Φουλ επίθεση κατά της φοροδιαφυγής εξαπολύει η ΑΑΔΕ, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να βάζει στο «μάτι» ανοιχτές υποθέσεις της τελευταίας πενταετίας, επιστροφές φόρων, υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες ή από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής, υποθέσεις που διαβιβάστηκαν από το ελληνικό FBI, επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα αλλά και αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Για τον έλεγχο όλων των υποθέσεων θα εφαρμοστούν κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, ειδικοί αλγόριθμοι, ένα αυτοματοποιημένο μοντέλο τελικής μοριοδότησης αλλά και στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ. Υποθέσεις που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο βαθμό ελέγχονται κατά προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φέτος θα διενεργηθούν τουλάχιστον 72.800 φορολογικοί έλεγχοι με την ΑΑΔΕ να ενεργοποιεί νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και τους «Ράμπο» της νέας ελεγκτικής μονάδας ΔΕΟΣ. Με στόχο τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, η ΑΑΔΕ ενισχύει και διευρύνει το Bank Account Nexus Crosscheck Application (BANCAPP), το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας. Στο σύστημα εντάσσονται πλέον, πέραν των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων πληρωμών, και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών, καθώς και ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με ή χωρίς φυσική παρουσία, εφόσον είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Υποθέσεις που ελέγχονται

Με νέα απόφασή του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής καθορίζει τα κριτήρια ελέγχου για τις υποθέσεις που θα βρεθούν φέτος στο στόχαστρο των ελεγκτών. Με βάση τις οδηγίες:

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 80% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας ενώ τουλάχιστον το 75% του συνόλου των υποθέσεων που θα ελεγχθούν θα αφορά καταρχήν σε ελέγχους των τελευταίων 3 ετών για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ανεξάρτητα από την προτεραιοποίησή τους ή μη, ελέγχονται άμεσα:

– Υποθέσεις που αφορούν σε εκθέσεις ελέγχου/έρευνας των ΥΕΔΔΕ.

– Υποθέσεις που αφορούν σε πορισματικές εκθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος καθώς και υποθέσεις που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας του αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον είναι μείζονος σημασίας ή προκύπτουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής.

– Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων.

– Υποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ, καθώς και δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έτυχαν επιστροφής φόρου εισοδήματος, χωρίς έλεγχο.

– Υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε εισαγγελικής ή δικαστικής Αρχής.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

– Υποθέσεις που αφορούν σε διασταυρωτικούς ελέγχους ενδοκοινοτικών συναλλαγών (VIES), υποθέσεις πολυμερών ελέγχων που διενεργούνται από ελληνικές και αλλοδαπές φορολογικές Αρχές, υποθέσεις διενέργειας ελέγχου στο πλαίσιο επανάληψης διαδικασίας καθώς και σε εκτέλεση προδικαστικής απόφασης, υποθέσεις που αφορούν σε επιβολή προστίμων και υποθέσεις που αφορούν σε ανακλήσεις αδειών λειτουργίας γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

– Υποθέσεις αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής κατόπιν αιτήματος.

– Υποθέσεις που αφορούν σε ελέγχους τυχαίου δείγματος και όσων δεν διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2021-2025.

– Υποθέσεις ελέγχων συμμόρφωσης των δηλούντων ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας καθώς και υποθέσεις για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες από τα υπόχρεα πρόσωπα που εποπτεύονται από την ΑΑΔΕ.

– Υποθέσεις που αφορούν αδικήματα του Ποινικού Κώδικα όπως δωροληψία πολιτικών προσώπων και υπαλλήλων

– Υποθέσεις ελέγχων επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος.

– Ολες οι υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για τις οποίες λήγει η προθεσμία της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.