Συνολικά 2,49 δισ. ευρώ θα καταβληθούν σε 4,32 εκατομμύρια δικαιούχους την περίοδο από 24 έως 27 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις προγραμματισμένες πληρωμές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ:

Σήμερα 24 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.280.867.372,54 ευρώ σε 2.568.455 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου 2026.

Στις 26 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 1.126.208.250,09 ευρώ σε 1.671.184 δικαιούχους, επίσης για κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαρτίου 2026.

Στις 27 Φεβρουαρίου θα δοθούν 3.300.000 ευρώ σε 8.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων βάσει του νόμου 4778/2021 για τον Μάρτιο 2026.

Από τις 24 έως τις 27 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Την ίδια ημέρα, στις 27 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή 7.000.000 ευρώ σε 3.797 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ προβλέπονται οι εξής καταβολές: