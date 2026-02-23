Κλέλια Ανδριολάτου και Χριστόφορος Παπακαλιάτης, πιο εκθαμβωτικοί από ποτέ στα BAFTA AWARDS.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν στο after party powered by British Vogue, για να διαφημίσουν μια πολύ γνωστή εταιρία premium ποτού. Καιοι δυο άφησαν για λίγο της επαγγελματικές υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του νέου κύκλου του Maestro, έβαλαν τα καλά τους και φωτογραφήθηκαν στο after party των BAFTA. Συναντήθηκαν με πολύ μεγάλα ονόματα celebrities όπως ο Cavvier Calvo, η Jessie Buckley, η Chase Infinity και πολλοί ακόμα.

Αναμένουμε πέρα από stories να δούμε και φωτογραφικό υλικό και φυσικά να μάθουμε από που ήταν το baby pink φόρεμα της Κλέλιας Ανδριολάτου που έκλεψε τις εντυπώσεις με τα πολύ sexy ανοίγματα.