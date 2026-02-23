Με σύμμαχο τον καιρό, πολλοί Αθηναίοι ανέβηκαν στον λόφο του Φιλοπάππου για να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα.

Από νωρίς το πρωί, οικογένειες, παρέες νέων και επισκέπτες της πόλης γέμισαν τον λόφο, στήνοντας πικνίκ και γεμίζοντας τον ουρανό με πολύχρωμους χαρταετούς.

Ο ουρανός πάνω από τον λόφο του Φιλοπάππου γέμισε σχήματα και χρώματα, με μικρούς και μεγάλους να δοκιμάζουν την τύχη τους απέναντι στον άνεμο. Στο τραπέζι κυριάρχησαν τα σαρακοστιανά: λαγάνες, ταραμοσαλάτα, ελιές και θαλασσινά απλώθηκαν πάνω στις κουβέρτες, δημιουργώντας το κλασικό σκηνικό της ημέρας.

Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος αντάλλαξε ευχές με τους πολίτες.

Δείτε εικόνες από τον λόφο του Φιλοπάππου: