Καθαρά Δευτέρα με γλέντι, μουσική και σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορτάσουν και φέτος οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, εντός και εκτός Λεκανοπεδίου. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακά τραπέζια, χορό, μουσική και φυσικά τη γνωστή λαγάνα, ενώ τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν τον χαρταετό τους σε ανοιχτούς χώρους και πάρκα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους δήμους Περιστερίου και Ηλιούπολης, που υπόσχονται τη μεγαλύτερη λαγάνα της ημέρας.

Όπως κάθε χρόνο, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί το σημείο αναφοράς για Αθηναίους και Αθηναίες. Από τις 11:00 το πρωί, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται το κοινό με μελωδίες, ενώ θα προσφέρονται δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα. Στις 11:30 θα ξεκινήσει το νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού.

Εκδηλώσεις σε δήμους της Αττικής

Στον δήμο Αγίας Βαρβάρας, το Άλσος Μητέρας θα φιλοξενήσει στις 11:00 παραδοσιακό πρόγραμμα με την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς». Θα συμμετάσχουν οι σύλλογοι Ποντίων «Ο Φάρος» και Κρητών «Η Μεγαλόνησος».

Στην Αγία Παρασκευή, το Πάρκο Πευκακίων θα γεμίσει από μουσικές του συγκροτήματος ΑΝΕΜΩΝΑ στις 10:30, με τη συμμετοχή των συλλόγων «Χοροταξιδευτές» και «Η Αλληλεγγύη για όλους».

Στον Άγιο Δημήτριο, στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πάρκο Ασυρμάτου (11:30), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή των Προσκόπων.

Στο Άλσος Αιγάλεω – Μπαρουτάδικο, ο δήμος Αιγάλεω οργανώνει στις 12:00 γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον Μάκη Τσίκο. Τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι θα παρουσιάσουν χορούς.

Ο δήμος Αλίμου θα υποδεχθεί τους δημότες στον Λόφο Πάνι με μουσική από DJ, λαϊκό συγκρότημα, παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά. Θα διανεμηθούν δωρεάν χαρταετοί.

Στο Ολυμπιακό Χωριό, ο δήμος Αχαρνών διοργανώνει από τις 11:00 το καθιερωμένο γλέντι στο γυμναστήριο «Φοίβος», με την ορχήστρα των καθηγητών μουσικής του δήμου και δωρεάν χαρταετούς για τα παιδιά.

Στα Βριλήσσια, το Ανοιχτό Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» θα γεμίσει με ήχους από όλη την Ελλάδα στις 11:00, με τους Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κωνσταντίνου και Γιώργο Κωτσίνη.

Ο δήμος Βύρωνα, μαζί με τον δήμο Δάφνης-Υμηττού, θα γιορτάσουν στο Θέατρο Βράχων (11:30) με τη Νάντια Καραγιάννη σε παραδοσιακό πρόγραμμα.

Στη Γλυφάδα, στην παραλία του Παλαιού Δημαρχείου (12:00), θα προσφερθούν σαρακοστιανά με συνοδεία μουσικής.

Η Ελευσίνα θα γιορτάσει στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα (11:00), με ζωντανή μουσική και τη συμμετοχή τοπικών συλλόγων.

Στον δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, οι εκδηλώσεις θα γίνουν στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μιλήτου (12:00). Αν ο καιρός δεν το επιτρέψει, η γιορτή θα μεταφερθεί στο κλειστό «Αργοναύτες».

Στο Πάρκο Γουδή (12:00), ο δήμος Ζωγράφου θα φιλοξενήσει τους «Musicaroi» του Νίκου Φάκαρου, με νησιώτικα και παραδοσιακά τραγούδια.

Η Ηλιούπολη θα στήσει το γλέντι της στο Πάρκο Χαλικάκι (11:00), με μουσική, χαρταετούς για παιδιά και τη μεγαλύτερη λαγάνα των Νοτίων Προαστίων, βάρους 120 κιλών. Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα γίνει στο Α’ Κλειστό Γυμναστήριο.

Στο Κτήμα Φιξ, ο δήμος Ηρακλείου θα προσφέρει από τις 11:00 μουσική, χορό και δραστηριότητες για παιδιά, όπως εργαστήρια χαρταετού και facepainting.

Η Καισαριανή θα γιορτάσει στο Πάρκο Άη Γιάννη (12:00) με παραδοσιακό γλέντι και εκπλήξεις για τους μικρούς.

Η Καλλιθέα θα υποδεχθεί το κοινό στην παραλία (11:00) με τους Παναγιώτη Λάλεζα και Βιβή Βουτσελά.

Στην Κηφισιά, το Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (11:00) θα προσφέρει φασολάδα, μουσική από το «Ξέφραγο Αμπέλι» και δράσεις για παιδιά, με τη συμμετοχή των προσκόπων της Νέας Ερυθραίας.

Η Λαυρεωτική θα γιορτάσει στον Άγιο Κωνσταντίνο (Θέση Χάος) στις 11:00, με την Ιωάννα Λεγάκη και τοπικούς συλλόγους.

Στη Λυκόβρυση-Πεύκη, στο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Πεύκης (12:00), θα εμφανιστεί η Νάσια Κονιτοπούλου. Από τις 10:00, στο Δημοτικό Στάδιο, θα λειτουργεί εργαστήρι χαρταετού.

Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις στο Μελετάκι (11:00), στις Ερυθρές (10:30) και στην Οινόη (11:00), με μουσική, εδέσματα και γαϊτανάκι.

Τα Μέγαρα θα γιορτάσουν στη Νέα Πέραμο, στο λιμάνι (11:00), με παραδοσιακά εδέσματα.

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου διοργανώνει στις 12:00 συναυλία στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης με τον Ματθαίο Γιαννούλη, την Κατερίνα Κολλιοπούλου και τον Νίκο Γιαννούλη.

Η Νέα Ιωνία θα υποδεχθεί το κοινό στο Συνεδριακό Κέντρο (11:00), με νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα από την ορχήστρα του μαέστρου Βαγγέλη Σαραντίδη.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα παραδοσιακά Κούλουμα θα γίνουν στη Λίμνη του Άλσους (11:00).

Το Παλαιό Φάληρο θα γιορτάσει στο Πάρκο Φλοίσβου (11:00), με DJ, μουσική και χορούς από μαθητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου «Μανώλης Καλομοίρης».

Στην Παλλήνη, το Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (11:30) θα φιλοξενήσει τη Μαρία Νομικού και τον Θανάση Γλυνό σε παραδοσιακό πρόγραμμα.

Στο Περιστέρι, το Εκθεσιακό Κέντρο (στάση μετρό Ανθούπολη) θα μετατραπεί σε γιορτινό χώρο με σαρακοστιανά και τη μεγαλύτερη λαγάνα από τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών. Θα ακολουθήσει συναυλία της Γωγώς Τσαμπά με τον Νεκτάριο Κοκκώνη.

Η Πετρούπολη θα γιορτάσει στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (12:00) με το συγκρότημα «Σεργιάνι στην Παράδοση».

Στον Σαρωνικό, οι Αλυκές Αναβύσσου θα φιλοξενήσουν από τις 11:00 εκδηλώσεις με σαρακοστιανά, φασολάδα και συναυλία του Πάνου Καλίδη.

Στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης της Φιλοθέης (11:00), ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διοργανώνει συναυλία με τους Passepartout the Band και Live party band με ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Το Χαϊδάρι θα γιορτάσει στο Άλσος Δαφνίου (11:30) με μουσική, σαρακοστιανά και δράσεις για παιδιά, ενώ από τις 9:00 θα πραγματοποιηθεί πέταγμα χαρταετού στο Πάρκο Νεολαίας.

Τέλος, ο δήμος Ωρωπού θα διοργανώσει εκδηλώσεις στο Δημοτικό Πάρκο Ιωάννη Κουρούπη (11:00), με πολιτιστικά δρώμενα και αποκριάτικη διάθεση.