Τις τελευταίες 24 ώρες:

Στους πέντε αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας των χιονοστιβάδων στην Αυστρία, καθώς ένας τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο.

Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα και βρέθηκαν αργότερα νεκροί στο χιονοδρομικό κέντρο Ζανκτ Άντον αμ Άρλμπεργκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Τιρόλου. Από τους τρεις τραυματίες που διασώθηκαν, ένας κατέληξε το βράδυ σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα τις υπηκοότητες ή τις ηλικίες των θυμάτων.

Στο Κλούστερλε του κρατιδίου Φόραρλμπεργκ, ένας 39χρονος Ελβετός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε σνόουμπορντ μαζί με έναν 47χρονο Γερμανό. Παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα σε απόσταση 250 μέτρων και θάφτηκε στο χιόνι.

Νωρίτερα, ένας 42χρονος Γερμανός είχε χάσει τη ζωή του εξαιτίας χιονοστιβάδας στο Νάουντερς του Τιρόλου. Ο 42χρονος έκανε σκι εκτός πίστας μαζί με τον 16χρονο γιο του, ο οποίος απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος.

Πριν ολοκληρωθεί η φετινή χιονοδρομική χρονιά, οι νεκροί από χιονοστιβάδες στα βουνά της Ευρώπης, αγγίζουν τους 110, και όλα δείχνουν πως πρόκειται για μία ανεξήγητη φονική επιδημία.

Οι χιονοστιβάδες δημιουργούνται ολοένα και πιο συχνά, και σκοτώνουν ορειβάτες, σκιέρ που κατεβαίνουν από τις κορυφές εκτός πίστας, χτυπούν ακόμη και τρένα.

Την περασμένη εβδομάδα η Ιταλία κατέγραψε ρεκόρ θανάτων στα βουνά, με 13 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους – οι δέκα σε χιονοστιβάδες. Στην Ελβετία, τρένο εκτροχιάστηκε στην περιοχή Valais, τραυματίζοντας πέντε άτομα, μετά την έκδοση του υψηλότερου επιπέδου προειδοποίησης για χιονοστιβάδες.

Στις Γαλλικές Άλπεις, τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του έτους, ανάμεσά τους και τρεις Βρετανοί σκιέρ που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων στη Γαλλία από τη σεζόν 2020–2021, όταν 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε παρόμοια περιστατικά.

Αυξημένος κίνδυνος σε όλη την Ευρώπη

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία χιονοπρογνώσεων Aineva, ο δείκτης κινδύνου χιονοστιβάδας έχει ανέβει στο 4 από τα 5 επίπεδα – το δεύτερο υψηλότερο – σε πολλές περιοχές των Άλπεων που συνορεύουν με τη Γαλλία, την Ελβετία και την Αυστρία.

Το μεγαλύτερο μέρος των Ελβετικών Άλπεων, όπου έχουν ήδη σημειωθεί 13 θάνατοι φέτος σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Χιονιού και Χιονοστιβάδων (SLF), παραμένει σε καθεστώς υψηλού συναγερμού.

Ασταθής χιονοκάλυψη και κλιματική αλλαγή

Οι φετινές καιρικές συνθήκες στις Άλπεις έχουν δημιουργήσει ιδανικές προϋποθέσεις για μαζικές χιονοστιβάδες, που συχνά προκαλούνται ακόμη και από έναν μόνο σκιέρ. Παράλληλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα των φαινομένων αυτών.

«Γενικά, κάθε πέντε ή δέκα χρόνια έχουμε ένα εξαιρετικά ασταθές στρώμα χιονιού, κάτι που μας ταλαιπωρεί από την αρχή της σεζόν», εξηγεί ο ειδικός σε θέματα χιονιού και χιονοστιβάδων Χένρι Σνίβιντ, που δραστηριοποιείται στις βόρειες Γαλλικές Άλπεις και τις γύρω περιοχές.

Ο Σνίβιντ, επικεφαλής της ιστοσελίδας συμβουλών Henry’s Avalanche Talk, ανέφερε στην εφημερίδα The Independent ότι η φετινή χιονόπτωση είναι «εξαιρετικά ασταθής», δημιουργώντας τις συνθήκες για μεγάλες χιονοστιβάδες.

Η χιονόπτωση έχει δημιουργήσει ένα «επίμονα αδύναμο στρώμα», όπου το χιόνι γίνεται πιο εύθραυστο όσο πιο βαθιά βρίσκεται. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε λεπτό στρώμα χιονιού που σχηματίζει εύθραυστους, «ζαχαρωτούς» κρυστάλλους.

Αν και το «ζαχαρωτό» χιόνι από μόνο του δεν είναι επικίνδυνο, όταν καλυφθεί από βαριά χιονόπτωση μπορεί να προκαλέσει τεράστιες κατολισθήσεις, επισημαίνει ο Σνίβιντ.

Κίνδυνος από την απερισκεψία εκτός πίστας

Ο Στεφάν Μπορνέ, διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Μελέτης Χιονιού και Χιονοστιβάδων (ANENA), δήλωσε στη Le Monde ότι οι πρόσφατες θανατηφόρες χιονοστιβάδες στη Γαλλία είχαν κοινό αίτιο: «έντονη χιονόπτωση και άνεμο, ακολουθούμενα από αίθριο καιρό που ενθαρρύνει τους σκιέρ να βγαίνουν εκτός πίστας χωρίς να δίνουν χρόνο στα βουνά να σταθεροποιηθούν».

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η κλιματική αλλαγή έχει συμβάλει στην αύξηση αυτών των φαινομένων. Θεωρητικά, η άνοδος της θερμοκρασίας θα οδηγούσε σε λιγότερες χιονοπτώσεις. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σε μεγάλα υψόμετρα, άνω των 2.000 μέτρων, η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να ενισχύσει τον κίνδυνο.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί εντονότερες χιονοπτώσεις σε μεγάλα υψόμετρα και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης «υγρών» χιονοστιβάδων, που περιέχουν περισσότερο νερό από βροχή ή λιωμένο χιόνι. «Οι υγρές χιονοστιβάδες είναι πιο πυκνές και ασκούν μεγαλύτερη πίεση και δύναμη», ανέφερε ο ερευνητής Νίκολας Εκερτ του Πανεπιστημίου Grenoble-Alpes στη Le Monde.

Αυξανόμενοι κίνδυνοι για τουρίστες

Η Meteo France είχε εκδώσει κόκκινο συναγερμό για χιονοστιβάδες μία ημέρα πριν τον θάνατο τριών σκιέρ εκτός πίστας κοντά στο Val d’Isere, όπου το 60% των πιστών βρίσκεται πάνω από τα 2.500 μέτρα.

Σύμφωνα με τον Σνίβιντ, η αυξανόμενη δημοτικότητα του εκτόςε πίστας σκι οδηγεί ολοένα και περισσότερους τουρίστες να αγνοούν τις προειδοποιήσεις. «Περίπου 90% έως 95% των θυμάτων προκαλούν οι ίδιοι τη χιονοστιβάδα ή κάποιος από την ομάδα τους», σημειώνει. «Η αύξηση οφείλεται στη ραγδαία άνοδο της δημοτικότητας του σκι εκτός πίστας τα τελευταία χρόνια».

Όπως εξηγεί, πολλοί πιστεύουν πως «αφού δεν συμβαίνει τίποτα, όλα είναι ασφαλή». Ωστόσο, αυτή είναι η «παγίδα της φύσης». «Εκατοντάδες άνθρωποι μπορεί να περάσουν από μια επικίνδυνη πλαγιά χωρίς πρόβλημα, αλλά το επόμενο άτομο μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή», προσθέτει.

«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να ενεργούν όπως τα προηγούμενα χρόνια, αγνοώντας τον κίνδυνο. Όμως το περιβάλλον είναι πλέον πιο ασταθές και δεν προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους αναλόγως», προειδοποιεί ο ειδικός.