Ένας Ισπανός σκιέρ έχασε τη ζωή του σήμερα στην περιοχή Τίνιε των γαλλικών Άλπεων, όταν παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα ενώ έκανε σκι εκτός πίστας.

Ελικόπτερο με διασώστες έφτασε άμεσα στο σημείο και εντόπισε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και ανάνηψης, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για «σημαντικό» κίνδυνο χιονοστιβάδων (κατηγορίας 3) στο βόρειο τμήμα των Άλπεων και για «υψηλό» κίνδυνο (κατηγορίας 4) στο νότιο τμήμα και στα Πυρηναία.

Σημειώνεται ότι στις 17 Ιανουαρίου, στην περιοχή Πόνγκαου, κοντά στο Ζάλτσμπουργκ, κατολίσθηση χιονιού παρέσυρε επτά χιονοδρόμους εκτός πίστας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι τέσσερις από αυτούς και να τραυματιστεί πέμπτος.

Μια σκιέρ βγήκε από την πίστα μαζί με τον σύζυγό και θάφτηκε από όγκους χιονιού όταν χτύπησε άλλη χιονοστιβάδα στην ίδια περιοχή. Οι υπηρεσίες διάσωσης, που ειδοποιήθηκαν από τον σύζυγο, δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν στη ζωή.

Ένα παιδί 13 ετών, επίσης από την Τσεχία, σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας στην Μπαντ Γκαστάιν, επίσης στις αυστριακές Άλπεις, καθώς βρισκόταν εκτός πίστας μαζί με άλλο παιδί στο χιονοδρόμιο Sportgastein.

Μία 58χρονη σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας κατολίσθησης χιονιού στη Βέερμπεργκ, στο Τιρόλο στην Αυστρία. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν θάφτηκαν εξαιτίας χιονοστιβάδων σε χιονοδρομικούς σταθμούς στις γαλλικές Άλπεις.

Και, στο ελβετικό τμήμα των Άλπεων, γερμανός σκιέρ σκοτώθηκε εξαιτίας χιονοστιβάδας και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Από τις αρχές του μήνα, περίπου 20 σκιέρ έχουν χάσει τη ζωή τους σε παρόμοια περιστατικά στις Άλπεις, σε περιοχές της Αυστρίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας.