Χιονοστιβάδες στην Αυστρία προκάλεσαν σήμερα τον θάνατο ενός 13χρονου σκιέρ και τον τραυματισμό άλλων ατόμων, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές διάσωσης.

Το άτυχο παιδί, τσεχικής υπηκοότητας, έκανε σκι μαζί με έναν συνομήλικό του στο χιονοδρομικό κέντρο Sportgastein στις αυστριακές Άλπεις. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής των υπηρεσιών ορεινής διάσωσης στο Μπαντ Γκαστάιν, Αντρέας Κάντλερ, ο 13χρονος είχε βγει εκτός πίστας όταν παρασύρθηκε από τη χιονοστιβάδα.

Λίγα χιλιόμετρα ανατολικότερα, στο Ουντερτάουερν της κεντρικής Αυστρίας, μια σκιέρ και ο σύντροφός της παρασύρθηκαν επίσης από χιονοστιβάδα. Ο άνδρας κατάφερε να απεγκλωβιστεί και να ανασύρει τη γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρά τραύματα.

Το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Βίρμπεργκ κοντά στο Τιρόλο, σημειώθηκαν αρκετές χιονοστιβάδες που στοίχισαν τη ζωή σε έναν 58χρονο σκιέρ και προκάλεσαν πολλούς τραυματισμούς.

Το ίδιο σαββατοκύριακο, έξι σκιέρ έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας χιονοστιβάδων στις γαλλικές Άλπεις, γεγονός που αναδεικνύει τον αυξημένο κίνδυνο στις ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές αυτή την περίοδο.